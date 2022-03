Afammer alza la voz "por las mujeres que no pueden hacerlo" en su Asamblea en Ciudad Real

La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) ha alzado la voz "por las mujeres que no pueden hacerlo" durante la reunión con su Asamblea Provincial celebrada en Ciudad Real, en colaboración con Globalcaja.

En la inauguración de la jornada han estado la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla; la diputada regional del PP, Gema Guerrero; la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Ciudad Real, Ana Belén Chacón; y la concejal del Grupo Popular, Rosario Roncero, según ha informado la asociación en nota de prensa.

En este encuentro, Quintanilla ha hecho públicas las reivindicaciones de Afammer para el Día Internacional de la Mujer, las cuales ha recogido en su manifiesto dedicado al 8 de marzo, disponible en la web de la asociación. "Es muy importante que sigamos hablando de igualdad, que sigamos hablando de feminismo y de libertad", ha señalado, haciendo hincapié en que se debe "seguir impulsando que más mujeres estén al frente de las explotaciones agrarias".

Del mismo modo, ha manifestado que es necesario "romper las diferencias en la conciliación y la corresponsabilidad", ya que actualmente las mujeres rurales "dedican dos horas y media más al día al cuidado del hogar y la familia que los hombres".

La presidenta nacional de Afammer también ha declarado que, durante su participación en la 66 Comisión Social y Jurídica de la Mujer (CSW), que tendrá lugar en Naciones Unidas, pedirá a la organización que proteja a las mujeres ucranianas y a todas las mujeres que viven en conflictos bélicos para que sus derechos no se vean vulnerados.

Asamblea de AFAMMER

“Por las mujeres que no pueden hacerlo”

Afammer ha alzado la voz "por las mujeres que no pueden hacerlo", para ello, Quintanilla ha contado con la presencia de la activista afgana Safia Popal, a quien la asociación ayudó para que tanto ella como su familia pudieran instalarse en España.

"He querido traer a una mujer valiente que puso por bandera la igualdad de oportunidades en Afganistán y que fue capaz de enfrentarse a los talibanes para defender los derechos humanos de las mujeres afganas para recordar, cuando hoy el conflicto ucraniano ocupa las noticias, que hay que proteger los derechos de las mujeres ucranianas, pero también el de otras mujeres que residen en países en conflicto como Safia y que hoy no pueden alzar la voz", ha declarado Quintanilla.

Por su parte, Popal ha agradecido a la asociación su ayuda para escapar de Afganistán, así como al gobierno de España y a los "soldados campeones españoles" que prestan su ayuda humanitaria. "Lo que ha hecho Afammer por mi familia es un acto de humanidad, de no ser por su ayuda hoy estaría muerta o encarcelada", ha apuntado.

Popal ha pedido a la sociedad que no se olvide de las mujeres y niñas de Afganistán porque, como ha afirmado, ellas "no tienen derecho a trabajar, ni a ir al colegio y no pueden manifestar ni reivindicar sus derechos porque si no las matan o las encarcelan".

La reunión también ha contado con la ponencia de la técnica de atención a demandantes de empleo y empresas de la Oficina de Inserta Empleo en Ciudad Real, Laura León, quien ha hablado de los proyectos que ofrecen a las personas con discapacidad, en especial del proyecto 'Mujeres en MODO ON', dirigido a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad.

Asimismo, ha destacado un programa de inserción laboral para mujeres con discapacidad residentes en pueblos, una iniciativa que, gracias a la colaboración de Afammer, se está impulsando a modo de prueba en la provincia de Ciudad Real. En el encuentro, Afammer ha abordado la organización de un calendario de actividades de cara a la celebración de su 40 aniversario.

Sigue los temas que te interesan