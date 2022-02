Paco Núñez rompe su silencio manteniéndose equidistante: "La solución tiene que ser inmediata"

Tras cuatro días de silencio sepulcral, el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha valorado este lunes la inaudita crisis interna que ha estallado en la formación política tras el enfrentamiento público que están protagonizando el presidente nacional del partido, Pablo Casado, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

A preguntas de los periodistas tras una reunión mantenida en Toledo con el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, el máximo responsable de los populares de Castilla-Mancha ha pedido una solución "inmediata y urgente" a la "profunda crisis" que afecta al PP, que a juicio de Núñez ha dejado al partido en una situación "tremendamente complicada".

Durante su intervención, Paco Núñez ha evitado posicionarse a favor de Pablo Casado o de Isabel Díaz Ayuso, asegurando que "no es momento de hablar de nombres, sino de futuro y de las soluciones".

Además, tampoco ha respondido si considera adecuada la convocatoria de un congreso extraordinario para mantener o renovar liderazgos: "Confío plenamente en que entre todos los que tenemos responsabilidades en este partido encontraremos la solución, pero le corresponde a la dirección nacional liderar esa posible solución escuchando a sus estructuras", ha asegurado.

Charlas con Casado, Ayuso y Feijóo

Núñez, que ha reconocido que en los últimos días ha conversado telefónicamente con Pablo Casado, ha preferido no hacer público el contenido de esa charla. "Fue una conversación importante, pero por lealtad con mi partido y con mi presidente, queda entre él y yo. Le he dado mi opinión de manera sincera", ha señalado el líder del PP de Castilla-La Mancha, que ha dicho haber hablado también con la prpopia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con otros líderes autonómicos del partido como el gallego Alberto Núñez Feijóo, que suena como posible recambio de Pablo Casado en caso de que esta crisis interna se le lleve por delante a todos sus protagonistas directos.

Curiosamente, este lunes por la mañana, en una comparecencia previa, Núñez Feijóo también ha instado a la dirección nacional del PP a tomar "decisiones inmediatas" ante el "colapso" del partido.

"No es momento de personalismos. España y Castilla-La Mancha están por encima de todo. No es momento de hablar de personas, sino de soluciones", ha insistido Paco Núñez, que ha lamentado "profundamente" la situación que está atrevesando en estos momentos el PP. "Ni España, ni Castilla-La Mancha, ni los españoles, ni los castellano-manchegos se merecen lo que está sucediendo. Me acuerdo especialmente de nuestros votantes, de los afiliados del PP, y muy especialmente de todos los alcaldes, concejales, portavoces municipales o miembros de las juntas locales que dan la cara y defienden al PP día a día, que trabajan con una clara vocación de servicio público por sus municipios, muchas veces contándoles dinero", ha añadido.

"Tengo mucha esperanza en que vamos a encontrar una solución para que el PP siga siendo lo que siempre ha sido y lo que sigue siendo: un partido de gobierno cuando le toca gobernar y una alternativa cuando le toca estar en la oposición. Quiero que mi partido siga siendo esa alternativa al sanchismo en nuestro país y seguir contruyendo la alternativa a García-Page en Castilla-La Mancha", ha señalado.

En el momento previo a comenzar la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez se ha dirigido a los periodistas y les ha comentado irónicamente con risa nerviosa: "Me encanta la gran expectación que hay en torno a esta reunión sobre financiación". Cuando ha acabado su intervención tras responder a todas las preguntas de los medios de comunicación, ha vuelto a tirar de sentido del humor ha advertido a los redactores presentes: "Mirad, que no vais a tener otra. No sabemos qué va a pasar mañana". Una muestra de que en el PP se viven tiempos muy convulsos y nadie descarta cambios drásticos.





PSOE y Ciudadanos

También en el marco de la ronda de contactos que mantiene Emiliano García-Page con los partidos políticos para hablar sobre financiación autonómica, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado al respecto de la crisis interna del PP que es "una mala noticia" para la democracia española que el principal partido de la oposición esté "en estas cosas", esperando que no "estemos en segundas temporadas ni de Gürtel ni de Kitchen". "Si Ayuso ha dicho la verdad, tiene que dimitir Casado y si Casado ha dicho la verdad, tiene que dimitir Ayuso, y si lo han dicho los dos, se tienen que ir los dos", ha añadido.

De su lado, la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos y coordinadora autonómica de la formación naranja, Carmen Picazo, ha advertido de que los "líos" internos del PP ocupan los titulares de los medios de comunicación, pero no van a resolver los problemas de los ciudadanos. Es por ello que ha lamentado que miles de personas se manifestaran este domingo frente a Génova para apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Sube el gasóleo, sube la gasolina, hay mucha gente con dificultades, y se manifiestan por quién va a ser el líder del PP", ha censurado.

