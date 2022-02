Alumnos de dos institutos de Castilla-La Mancha construyen un coche eléctrico desde cero

La directora general de Formación Profesional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Teresa Company, ha celebrado que tanto alumnado como profesorado de los IES ‘Pedro Mercedes’ de Cuenca y ‘Maestre Calatrava’ de Ciudad Real vayan a construir un coche eléctrico desde cero a fin de participar en el Campeonato Nacional de Vehículos Eléctricos ‘Euskelec 2022’, que se celebrará en mayo en el País Vasco.

Maria Teresa Company ha animado a estos dos centros “a seguir trabajando en esta dirección en sus grados de automoción de FP Básica, Media y Superior” y ha recalcado “el apoyo del Gobierno regional a estos dos proyectos a través de una subvención 16.000 euros, 8.000 euros por proyecto”.

En este concurso, los estudiantes conquenses y ciudadrealeños se enfrentarán a alumnos de Formación Profesional (FP) de todas las comunidades autónomas españolas y deberán superar dos fases para hacerse, en el mejor de los casos, con el primer puesto en la clasificación.

Varios premios

No solo habrá un único ganador, sino que desde la organización ofrecerán un conjunto de premios para resaltar las mejores cualidades de cada equipo. Para llegar hasta ahí, deberán crear un coche eléctrico, que no supere los 140 kilos con el piloto incluido, a partir de una base común que los organizadores ofrecen para que no haya grandes diferencias entre los participantes.

Así, desde Euskelec dotan a los equipos de un motor, un controlador de motor y baterías iguales para todos, aunque apuntan que lo más importante en esta competición es potenciar el trabajo en equipo y aprender a través de experiencias reales.

Además, el jurado experto, en la fase técnica y creativa, valorará el diseño, la innovación y la comunicación, y, en la fase dinámica, se evaluarán prestaciones, características y diseño del coche mediante pruebas de aceleración, slalom, frenada, clasificación y resistencia.

