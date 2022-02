Nueva apuesta de Picazo por bajar los impuestos, ahora junto a los jóvenes empresarios de CLM

Así lo han puesto de manifiesto tanto la coordinadora autonómica de la formación naranja, Carmen Picazo, como el presidente autonómico de AJE, Javier Redondo, quienes se han reunido este martes en el Parador de Cuenca para tratar diferentes temas.

Antes de la reunión, en declaraciones a los medios de comunicación, Picazo se ha mostrado convencida de que, de que "en estos momentos, cuando lo han pasado tan mal sectores como hosteleros, autónomos, comercio local, pymes, hay que apoyarles y eso es apoyarles quitando cargas fiscales".

Por eso, desde la formación naranja "no se entiende" esa subida en la cuota de los autónomos este 2022, un asunto que se debatirá en las Cortes en la sesión del próximo jueves, en donde ha vuelto a reiterar que "lo mejor ahora" es rebajarles la carga fiscal.

"Hablar de bajadas de impuestos parece que es hasta revolucionario, pero los liberales estamos convencidos que es la mejor fórmula que ya ha sido acreditada para obtener ese éxito y progreso tanto de Castilla-La Mancha como de España", ha defendido Picazo.

Por eso, la coordinadora autonómica de Ciudadanos ha dejado claro que "una cosa es beneficio y otra facturación". La cuota, por tanto, "tiene que ser acorde precisamente a esos beneficios y no lo que pretende el Gobierno". "Ahora está en fase de negociación también con las asociaciones empresariales y esperamos que al final no sea la propuesta del Gobierno la que salga adelante, porque si no --ha augurado Picazo-- va a suponer un grave perjuicio para los autónomos y para los jóvenes empresarios".

Seguir luchando

Por su parte, el presidente de AJE en Castilla-La Mancha ha agradecido la reunión con Picazo, así como su preocupación "por las necesidades, inquietudes y problemas de nuestras y nuestros jóvenes empresarios, que son muy necesarios en la región".

Por eso, ha puesto de manifiesto que los jóvenes "no solo son el futuro, sino que son el presente de la tierra y es que hoy más que nunca hay que reforzar y defenderles ante la situación que pueden tener y que hemos tenido tan dramática con la COVID, de la que muchos aún no se han podido reponer", ha incidido Redondo.

Así, se ha abierto a seguir trabajando "codo con codo" tanto con Ciudadanos como con el resto de partidos de la región, porque desde AJE Castilla-La Mancha se han mostrado "abiertos para seguir luchando por el futuro de nuestra tierra y porque además, sin nuestros jóvenes, no vamos a poder retener ese futuro y tenemos que seguir trabajando para crear esa atmósfera perfecta para crear empresas nuevas y mantener las existentes, no nos podemos olvidar de ellas".

En este punto, se ha referido a la subida de la cuota de autónomos y, ahora que está en negociación, ha pedido que se maticen "algunos puntos", porque a juicio de Redondo "atenta de manera clara contra un sistema que pretende generar puestos de trabajo y va a atentar de manera clara contra la retención del talento".

Por eso, en la misma línea que Ciudadanos, ha apostado también por diferenciar entre beneficio y facturación, "porque en más de 2 millones de casos se va a pagar más de un 50% entre IRPF y cotizaciones".

