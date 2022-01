El PP no se cree la encuesta que da mayoría absoluta a García-Page y hace un vaticinio

La vicesecretaria general del PP en la región, Ana Guarinos, ha vaticinado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "va a perder" las próximas elecciones porque "ha despreciado e insultado a todo el mundo" durante la pandemia. "Page ha perdido la poca credibilidad que le quedaba", ha sentenciado la 'popular'. Así ha reaccionado Ana Guarinos al ser preguntada por los resultados de una encuesta encargada a GAD3 y según la cual, en el caso de celebrarse elecciones, la opción liderada por Emiliano García-Page podría revalidar su mayoría absoluta alcanzando entre 17 y 19 diputados con un 42,9 por ciento de los votos.

La dirigente del PP ha dicho que hay "un margen de error considerable" en dicho sondeo y se ha remitido a las encuestas que hasta el día de la fecha ha habido en la región que, según ha apuntado, "absolutamente todas indican que el PSOE pierde las elecciones en Castilla-La Mancha". "Page no va a volver a revalidar la Presidencia de la Junta porque la gestión ha sido pésima".

Todas las encuestas que se han hecho hasta el momento --ha comentado Guarinos, indican que el PP y el PSOE estarían "en un empate técnico" entre 15 escaños cada uno de ellos.

El diputado socialista Fernando Mora.

De su lado, el presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora, ha destacado que la encuesta "viene a reafirmar una tendencia" y es "de fortaleza" del presidente regional y del PSOE en Castilla-La Mancha, al tiempo que ha valorado que "son muchísimos los votantes del PP que ven a García-Page como presidente".

"En contrapartida, tenemos un líder de la oposición que la ciudadanía no reconoce, que no le ven con liderazgo, que no le ven con fuerza, que no le ven preparado, que no le ven ni prudente ni moderado, que no le ven con espíritu constructivo ni como líder de la oposición. Y eso es un hándicap para Paco Núñez", ha añadido Mora.

