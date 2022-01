El PP pide a Page que "no perdone" dinero al Gobierno tras el acuerdo por el IVA adeudado

La vicepresidenta segunda del PP de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "no perdone a Sánchez lo que en justicia es de todos los castellano-manchegos", refiriéndose a las cantidades adeudadas en concepto de IVA por el Gobierno de España.

Estas declaraciones las ha realizado después de que García-Page haya anunciado que este martes se va a formalizar un acuerdo con el Gobierno de España y se va a reiterar del pleito mantenido a cuenta del IVA durante años, porque la región tiene el pleito ganado y el Estado le va a transferir casi 140 millones de euros.

La diputada ha dicho que desde hace años "el Gobierno de Sánchez se ha quedado injustamente con dinero que es de todos los castellano-manchegos", dinero que se podría haber destinado a muchas necesidades y carencias que ha habido durante esta pandemia, y que García-Page, sin embargo, "se ha negado a reclamar" hasta el "último minuto". Esta "pasividad" del Gobierno regional ha ocasionado una pérdida de ingresos y un perjuicio económico a región, han alegado desde el PP en nota de prensa.

"Estamos hablando de mucho dinero, de cerca de 140 millones de euros, dinero que le corresponde a Castilla-La Mancha y que el Estado debería haber pagado hace 4 años. El máximo mandatario socialista y de gobierno de Castilla-La Mancha se ha quedado de brazos cruzados durante muchos años, negándose a reclamar a Sánchez las cantidades debidas por el IVA de 2017 para evitar un conflicto con su partido y con el Gobierno de España que no ha dado respuesta hasta hoy", ha manifestado Ana Guarinos.

"Ahora, no puede negarse a reclamar hasta el último céntimo, no puede negarse a reclamar ni puede perdonar a Sánchez lo que en justicia es de todos los castellano-manchegos", ha añadido.

Para el PP, el acuerdo extrajudicial anunciado por García-Page no puede servir para que siga renunciando a lo que es de todos, apuntando que debe reclamar "hasta el último céntimo de euro que en justicia nos corresponde, incluidos los intereses de demora". "Al Gobierno de Sánchez no le puede salir gratis quedarse con el dinero de los castellanomanchegos y Page no lo debe permitir, sería una nueva traición a su tierra", ha concluido.

