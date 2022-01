La coordinadora de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, admite que para ella sería un orgullo y un honor poder ser nuevamente la candidata de su partido a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2023, aunque matiza que aún queda más de un año para la cita con las urnas y que se situará donde el partido crea que puede ser más necesaria.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe, Picazo asevera que su partido aún no ha fijado un calendario para elegir candidatos con vistas a las próximas elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán a finales de mayo de 2023, y apunta que, por ejemplo en otras citas con las urnas, "hasta que no han faltado dos o tres meses, no se ha hablado de candidatos".

Por ello, tras aseverar que no se ha planteado si será ella la candidata de su partido a la Presidencia de la Junta de Comunidades, porque "todavía queda" y porque desempeñará la responsabilidad que su formación considere "más necesaria" en esos momentos, sostiene: "Sería un honor trabajar por mi tierra y por los principios liberales de mi partido, que son más necesarios que nunca, y en Castilla-La Mancha, mucho más".

Encuestas

En este punto, la coordinadora de Cs en la región recalca que aún queda más de un año de Legislatura y que por ello, su partido continuará trabajando para lanzar propuestas que mejoren la vida de los castellanomanchegos, afea que PP y PSOE se basen en encuestas sobre intención de voto para situarse ambos partidos como vencedores de las próximas elecciones y les reprocha que "la calculadora electoralista la tienen muy usada" tanto 'populares' como socialistas.

"Claro que miramos encuestas, las vemos, y leo los titulares de los demás partidos, que me causan bochorno muchas veces. ¿Quién dice la verdad? Ganan los unos, ganan los otros. Me quedo perpleja", comenta Picazo tras la publicación de los últimos sondeos, que dan tanto la victoria al PSOE como el gobierno al PP en coalición con Vox, aunque en lo que coinciden todas las encuestas es en que Ciudadanos se quedaría fuera de las Cortes tras las próximas elecciones autonómicas con un parlamento de 33 diputados.

¿Más diputados?

Con todo, Picazo afirma que su partido no está en "cálculos electorales" sobre la posible modificación del Estatuto de Autonomía para ampliar el número de diputados y reprocha que "los únicos que están" en eso es el PP, "si viene bien que suban o que bajen, y puede ser que también el PSOE".

Sobre la cuestión de fondo, es decir, si es representativo el número actual de diputados, Picazo apunta que una región con 2 millones de habitantes tiene los mismos diputados que La Rioja, "con una población inferior a la provincia de Toledo", y se pregunta si esta proporción vela por el pluralismo político, ya que en otros parlamentos autonómicos hay hasta cinco formaciones y en Castilla-La Mancha, tres.

"No es que queramos un aumento de sueldo porque haya más diputados, se puede reajustar, pero se debe velar por el pluralismo político, que está recogido en la Constitución Española", subraya Picazo, que sin embargo, admite que el número de diputados no es lo que más preocupa a los castellanomanchegos.

