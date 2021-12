Picazo acusa a Page de "no tener palabra" y exige a la Junta que "cumpla lo firmado"

La líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, de "no tener palabra", afirmando que "la falta de palabra debería empezar a pasar factura en nuestra tierra".

Tal y como ha recordado la dirigente naranja, el PSOE y el Gobierno autonómico se comprometieron con los liberales a poner en marcha una Comisión de Estudio para evaluar la gestión sanitaria, algo que "ahora se niegan a cumplir". Picazo ha afirmado que dicha gestión fue "un desastre" y que "sería injusto pasar página sin que nadie asuma responsabilidades", remarcando que "si no analizamos los graves errores cometidos estaremos condenados a que la Junta los vuelva a cometer en el futuro".

Picazo ha puesto el foco en las personas mayores, "las principales víctimas de la pandemia". Precisamente este jueves, la líder liberal ha avanzado que Ciudadanos llevará a las Cortes en 2022 una Ley de Mayores que, de aprobarse, "supondrá un giro de 180 grados en la manera de entender el cuidado y la atención sociosanitaria".

Según ha indicado, el texto estará basado en localizar esa atención, siempre que sea posible, en el hogar, además de fomentar la actividad social, evitar la soledad no deseada y reforzar el llamado 'Tercer Sector'. "Una sociedad que no cuida adecuadamente de sus mayores es una sociedad que no vale la pena, y ahí debemos ser especialmente ambiciosos. Porque nuestros mayores lo han dado todo por nosotros y ahora merecen que pongamos todos nuestros esfuerzos en prestarles una atención digna", ha destacado.

"Yo no me conformo"

Por otra parte, Picazo ha valorado positivamente la influencia del partido liberal en los casi 30 gobiernos municipales de los que forma parte en Castilla-La Mancha. "Allí donde gobernamos, se bajan los impuestos y se aplican ambiciosas políticas sociales", ha reivindicado, poniendo como ejemplo las importantes bajadas del IBI ya aprobadas en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

"Mientras otros partidos hacen oposición analizando encuestas, Ciudadanos gobierna. Y gobierna bien. Poniendo en marcha políticas sensatas, centradas en la clase media, en los autónomos, en nuestros jóvenes", ha dicho la líder de los liberales, subrayando que "Ciudadanos cumple sus compromisos electorales porque nosotros sí somos gente de palabra".

En este sentido, ha indicado que "no se trata de ser de izquierdas, de derechas o de centro, no se trata de ser socialista, conservador o liberal. Se trata de conformarse o no conformarse. Y yo no me conformo". Los logros, en opinión de Picazo, sólo pueden llegar desde "la exigencia y el inconformismo", lo que diferencia a Ciudadanos de "los viejos partidos". Por ello, ha asegurado no conformarse con "que nuestros jóvenes se tengan que ir a Madrid o a Valencia a encontrar trabajo, que las mujeres tengan que elegir entre la crianza de sus hijos o promocionar en su trabajo por falta de ayudas a la conciliación, que los padres no puedan elegir en qué colegio matriculan a sus hijos o que Cuenca se quede sin tren convencional, por poner algunos ejemplos".

