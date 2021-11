El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha indicado que el cambio que funciona en Andalucía, liderado por Juanma Moreno, es el que quiere llevar él a su comunidad. Ha dicho que Moreno ha demostrado a los andaluces que esta comunidad puede ser todo lo que se proponga si está bien liderada y dirigida. Ha indicado que, como hizo Moreno en Andalucía, él quiere "quitar la venda de los ojos" a los castellano-manchegos, a los que los socialistas dicen que no podemos ser más de lo que somos.

Los presidentes del PP en las comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco han reivindicado este domingo, durante su participación en el XVI Congreso del Partido Popular de Andalucía, al presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como un ejemplo del cambio en otros territorios del país donde ahora gobiernan otros partidos.

Durante una mesa en el marco de este congreso, que se celebra en el Palacio de Congresos de Granada, Núñez ha manifestado que Moreno está generando esperanza y demuestra a los andaluces que pueden ser todo lo que se propongan. Para Núñez, Moreno es un político ejemplar, a imitar, y ha reconocido que le copia medidas para plantearlas en el Parlamento de Castilla-La Mancha.

"Andalucía tiene un presidente del siglo XXI, cercano a su gente, que entiende y comprende a los andaluces", según ha dicho Núñez, para quien Castilla-La Mancha tiene, en cambio, un presidente del siglo pasado, que hace políticas agotadas, y por ello, en las próximas elecciones autonómicas se producirá un "cambio" como en Andalucía.

“Necesitamos que Andalucía siga yendo bien, porque un buen Gobierno en la Junta de Andalucía genera una sinergia positiva y hace que el dinamismo de Castilla-La Mancha vaya mejor”, ha dicho, al tiempo que ha añadido que “necesitamos que Pablo Casado sea presidente del Gobierno” para que España sea un país “bien dirigido y liderado y que genere un marco de prosperidad, crecimiento y progreso”, algo “fundamental” para Castilla-La Mancha.

El líder del PP-CLM ha indicado que mientras que con Juanma Moreno la balanza comercial de Andalucía es positiva en más de 8.000 millones de euros, en Castilla-La Mancha, con Page, es negativa en más de 2.000 millones de euros. Además, mientras los castellano-manchegos son los que más esperan para recibir una intervención quirúrgica del país, los andaluces tardan entre 2 y 3 meses menos; al igual que en deuda, ya que Castilla-La Mancha está por encima del 39% del PIB y Andalucía se sitúa en la mitad.

En relación a la carga impositiva, Núñez ha recordado que en Andalucía se está produciendo la tercera gran bajada de impuestos desde que Moreno es presidente, mientras que Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma donde más impuestos se pagan, después de Cantabria y Cataluña. Por ello, ha criticado que Page quiera liderar una Ley de Armonización Fiscal para que buenos gestores como Moreno no puedan bajar los impuestos y tengan que igualarlos a los de Cataluña.

“Yo quiero ser presidente de Castilla-La Mancha para aplicar bajadas de impuestos como Juanma Moreno en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso en Madrid, Fernando López Miras en Murcia, Alberto Núñez Feijóo en Galicia o Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León”, ha asegurado.

Núñez ha indicado que “hay muchas diferencias entre el gobierno de Juanma Moreno y el de Page”, pero “no hay tantas entre los andaluces y los castellano-manchegos”, ya que ambos “somos gente valiente, emprendedora, decidida y orgullosa” y que sabe aprovechar las oportunidades, que defiende el mundo rural y los pueblos, las ciudades y los entornos industriales, la cultura, las tradiciones, la sanidad o la educación.

Por último, el líder de los ‘populares’ ha destacado que mientras Moreno no tiene problemas en condenar “rotundamente” los indultos a los presos catalanes, Page se niega a votar en las Cortes de Castilla-La Mancha en contra de los mismos; o mientras Moreno no tiene problema en rechazar los acuerdos de Sánchez con Bildu o ERC, Page se niega a votar contra los acuerdos; o mientras Moreno defiende la agricultura y la ganadería, Page no solo no condena el ataque del Gobierno de Sánchez al sector, sino que publica una guía donde dice lo mismo que la campaña del ministro Garzón para evitar el consumo de carne y llevar a la ruina a los ganaderos.

“Quiero hacer radicalmente lo contrario a lo que hace Page y parecerme más a Moreno y a Casado”, ha concluido.

