La televisión y radio públicas costarán más de 51 millones a los castellano-manchegos en 2022

La directora general de Castilla-La Mancha Media (CMM), Carmen Amores, ha achacado el incremento del 2,9 millones en la transferencia que el ente va a recibir de los presupuestos regionales --un total de 51.521.380 euros para 2022-- al aumento del IPC, de los sueldos, de la competencia televisiva y al coste de elaboración de los programas. En todo caso, ha descartado que este aumento de fondos sea "frívolo", así como una subida salarial para la plantilla.

Así lo ha defendido la responsable de la CMM, durante la comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos en la que ha desglosado las cuentas previstas para el 2022, donde ha justificado el incremento presupuestario asegurando que la aportación que recibirán muchas otras televisiones regionales también aumenta, como en Aragón (7,66%), Asturias (11,24%), Canarias (35,58%), Galicia (13,19) o País Vasco (15%).

Amores, que ha achacado también el crecimiento de fondos al programa televisivo dedicado a estudiantes de Secundaria que, con un coste de 550.000 euros, se realizará el próximo ejercicio con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, ha defendido que las audiencias de CCM Media son muy aceptables en comparación con el presupuesto que gestiona.

Consolidación de empleo

"Estamos en la tabla más bien alta dentro de la FORTA, algo difícil a falta de un presupuesto competitivo. Conseguir que te vean con los mimbres que tenemos es difícil", ha esgrimido la responsable de la CMM, que también ha dado cuenta de la "regularización" de 25 trabajadores que desde 2001, año en que se creó el ente, como autónomos, tras la intervención de la Inspección Laboral. Se ha congratulado de que ésta sea la mayor consolidación de empleo en los 20 años de vida de la tele y radio pública.

"La Inspección Laboral no nos ha impuesto sanción ni obligado al pago de cuotas atrasadas a la Seguridad Social y por ello su incorporación a la plantilla no ha tenido el impacto que en otras circunstancias podría haber tenido", ha de defendido Amores, que ha incidido en que por vez primera no cuentan con 'freenlances' en procesos de producción estructurales, de tal modo que en esta categoría laboral solo cuentan con tertulianos.

En este sentido, y en el caso de retransmisiones taurinas y programas no estructurales de parrilla, ha indicado que se hacen con personal laboral contratado con mismas garantías y derechos que el resto. "De esta forma, programas como 'A tu vera' o 'Vente conmigo' han sido hechos este año entre personal indefinido y personal contratado al efecto, lo que ha supuesto un incremento de costes de personal de 1.643.056 euros".

Este sobrecoste, ha explicado, se ha abonado anulando el gasto en autónomos, cifrado en más de 600.000 euros, reduciendo costes de derecho de emisión --unos 400.000 euros--, y produciendo menos programas en TDT y CMM Play, por valor de 600.000 euros.

Producción propia

Dicho esto, la responsable de la radiotelevisión regional ha asegurado que el ente seguirá prestando servicio público de radio, tele e Internet, dando información plural, objetiva e independiente y entretenimiento de calidad manteniendo niveles de producción propia del 70 por ciento.

Respecto a la subvención de explotación de CCM Media, ha indicado que pasa de 48.574.300 en 2021 a 51.521.380 euros para 2022, experimentando un incremento real de 2,9 millones. De ellos, 4,2 irán a provisionar el pago del IVA y, por ello, el presupuesto operativo asciende a 47 millones, un 6% más que en el 2021.

Según Amores, de ese aumento presupuestario más de 1,6 millones irá al personal, misma cantidad que este año pues no hay previsión de subida de suelo, y a fortalecer el' prime time', con un programa concurso del sobre Estatuto de Autonomía y otro programa adicional.

También ha aludido a un gasto de 662.000 euros para servicios exteriores y para incrementar la producción para CCM Play, reforzando la nueva versión que se estrenará en 2022.

Respecto a los gastos, ha indicado que la partida de personal aglutina más de 6,6 millones de euros, de los que el 79% será para sueldos y salarios y resto para costes de la Seguridad Social, pero sin contemplar una actualización salarial de los empleados. En caso de que se autorice, será acorde al del resto de empleados públicos y se solicitará dotación presupuestaria a algunas consejerías para poder afrontarlo.

Ciudadanos

De su lado, el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos Javier Sevilla ha cuestionado la contratación de 25 empleados, tras la actuación de la Inspección Laboral, asunto que, a su entender, evidencia "lo bien que se hacen las cosas en materia de trabajadores", ha ironizado.

Javier Sevilla.

Sevilla también ha mostrado desconfianza respecto a algunos gastos corrientes, como el de remuneración a agentes mediadores independientes y gastos representación, al tiempo que cuestiona un mayor gasto en personal o productoras, así como el "excesivo" gasto en seguridad, que cuesta 500.000 euros al año.

El PP critica el "triunfalismo"

Mientras, el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha afeado a Amores su "triunfalimo" con el que intenta enmascarar una gestión que "no es buena", pese a contar presupuesto tras presupuesto con más recursos. "No se puede soportar ni un minuto más tener una tele tan cara, que dedica buena parte de su tiempo al autobombo de Emiliano García-Page y su Gobierno".

"Sorprende que otras partidas no aumentan en estos porcentajes, cuando año tras año el ente publico obtiene incremento de entre 3 y cuatro millones de euros", ha lamentado el parlamentario del PP, que también ha condenado que lo que el Gobierno regional transfiere a medios ha aumentado 15 millones, casi un 45%, desde gobierna García-Page, algo "inasumible" en región "con tantas necesidades".

Miguel Ángel Rodríguez.

Además, ha denunciado que la política de personal de la directora del ente es "caótica", porque además de seguir aumentando efectivos y salarios de altos cargos, "paga pluses arbitrarios a según qué cargo". "El colofón ha sido hacer indefinidos a 25 trabajadores que desempeñaban cargos como autónomos incrementando la nómina de personal", ha condenado.

Sobre esta cuestión, Rodríguez ha reclamado a Amores las actas de la Inspección Laboral que hayan obligado al ente a acometer esas contrataciones, al tiempo que le ha afeado que los haya metido "por la puerta de atrás", al no haber sido aprobadas por el Consejo de Administración, añadiendo que estos trabajadores están ocupando plazas de otras categorías.

De igual modo, ha terminado lamentando que con 500 personas en plantilla cada vez haya menos producción propia y se contraten más empresas externas para elaborar programas.

Importante servicio público

Mientras, la portavoz socialista Diana López ha puesto en valor la gestión de Amores, que lejos de ser "caótica" es "eficaz", asegurando que Castilla-La Mancha tiene una de las televisiones públicas más baratas, en comparación con otras regiones.

Diana López.

De igual modo, ha reconocido el empleo de calidad que ofrece a sus trabajadores, al tiempo que ofrece un buen contenido, mejorando datos de audiencia.

Ha cerrado la comisión la directora del ente que, en su turno de réplica, además de asegurar que a los 25 autónomos contratados no se les ha cambiado de categoría, ha insistido en que meter en plantilla a esos trabajadores ha sido "beneficioso" para empresa y que su entrada no ha de ser validada por el Consejo de Administración porque no se trata de plantilla estructural.

