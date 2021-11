La desconocida relación personal por la que Nacho Hernando defiende a su rival Carolina Agudo

No estamos acustumbrados a escuchar a los políticos piropear a alguien del partido rival, aunque eso es lo que ha hecho este miércoles sin ambajes el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, el socialista Nacho Hernando, con la secretaria general del PP castellano-manchego, Carolina Agudo, que según algunas informaciones todavía no confirmadas podría ser relevada en el cargo en los próximos días.

Durante una entrevista en el informativo matinal 'Castilla-La Mancha Hoy' de la radio pública regional, Hernando ha sido preguntado por el Congreso Regional que va a celebrar este fin de semana el PP de Castilla-La Mancha en Puertollano (Ciudad Real), donde Paco Núñez renovará su cargo de presidente tras llegar como candidato único al puesto y donde se definirá la nueva Ejecutiva que le acompañe en la dirección de la formación política al menos hasta las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2023.

"Cenamos juntos en Nochebuena"

En ese momento, el consejero de Fomento no ha desaprovechado la oportunidad para hacer referencia a los rumores que apuntan a un cambio en la Secretaría General del PP castellano-manchego, que ocupa actualmente la joven senadora toledana Carolina Agudo. "No le puedo ser objetivo. De Carolina Agudo solo puedo hablar bien, y sus defectos me los callaría", ha comenzado diciendo Hernando, que no ha tardado en hacer pública la relación personal que le une con su rival política.

"Poca gente sabe que cenamos juntos en Nochebuena porque somos familia", ha añadido, que no ha concretado en antena la vinculación que une a ambos. Posteriormente, fuentes cercanas al consejero han confirmado a EL DIGITAL CLM que la mujer de Hernando y el marido de Agudo son primos hermanos.

"Mi mejor consejo es que sigan contando con una persona magnífica como es Carolina Agudo, y si no se equivocarán", ha añadido el joven político albaceteño, que ha finalizado la defensa de su familiar lejana asegurando que quitar a la actual número dos de los 'populares' castellano-manchegos sería bueno "para los intereses del PSOE, porque le irá peor al PP".

