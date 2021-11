El PP de Castilla-La Mancha está en puertas de celebrar su XV Congreso Autonómico. Será el próximo fin de semana en Puertollano y todo está preparado para que Paco Núñez revalide su cargo como presidente y líder de los "populares" castellano-manchegos. Lo que no está tan claro es quiénes van a salir de la actual ejecutiva o quiénes van a entrar en ella. Se supone que habrá una importante renovación, en línea con lo que ha ocurrido en los congresos provinciales y lo que tienen ordenado desde la sede nacional del partido.

En aras de la renovación, entre otras razones, no es posible asegurar que la actual secretaria general del PP-CLM vaya a permanecer en la secretaría regional. Hasta donde sabemos, Paco Núñez mantiene plena confianza en Carolina Agudo y valora altamente el trabajo que ha desarrollado durante los tres años que lleva en el cargo. Su nombramiento fue una apuesta firme de Núñez en el anterior congreso y una sorpresa para la mayoría de la gente del partido. Consideran en el entorno de Núñez que su labor discreta pero firme, continuada, intensa y eficaz en muchos aspectos (quizá en el mediático es en el que se ha mostrado más débil), merece ser tenida muy en cuenta.

Las mismas fuentes mantienen que no hay razones que hagan pensar que Agudo vaya a ser descabalgada de la secretaría regional y en ese sentido apuestan por su continuidad. Sin embargo, dadas las circunstancias, y teniendo en cuenta que la conformación de candidaturas en este tipo de congresos está sometida a negociación y, en consecuencia, a todo tipo de presiones, no se puede descartar que también pueda cambiar la secretaría general, aunque de momento aseguran que no será así.

La Ser, esta pasada semana, citando fuentes del PP regional, afirmaba que determinados sectores del partido en la región han pedido la sustitución de Carolina Agudo, aunque no explicaban las razones de dicha petición. Sí proponían que en su lugar se nombre a Lola Merino o a Paco Cañizares, ambos de Ciudad Real.

Paco Núñez salió al paso de estas informaciones ratificando su confianza en Agudo. En el entorno de Núñez, como hemos dicho, creen que seguirá como número dos, pero en el caso improbable de que no fuera así, no creen que Merino o Cañizares vayan a ser los sustitutos. La solución, el próximo domingo.

