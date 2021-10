El PP volverá a presentar una enmienda para que se eliminen los cruces de la N-502 en Toledo

Los diputados nacionales del Partido Popular por Toledo, Vicente Tirado y Carmen Riolobos, han mostrado este miércoles el compromiso de esta formación política para incluir en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 una partida "para eliminar de una vez los peligrosos cruces de la N-502, en sus intersecciones con las carreteras de Parrillas-Navalcán, de Gamonal y de Velada".

Así lo han manifestado tras la reunión que han mantenido los parlamentarios toledanos con el alcalde de Parrillas, Julián Lozano, y con la portavoz del PP en Navalcán, Yendira Lugo. Un encuentro al que también han asistido el portavoz Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso, Andrés Lorite, y la coordinadora de diputados del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Navarro.

“Un ejercicio más, el Gobierno del PSOE no ha incluido ninguna partida presupuestaria para eliminar estos cruces tremendamente peligrosos”, ha lamentado Riolobos, quien ha recordado que “en 2018 el Gobierno del PP dejó hechos los proyectos y se dejaron incluidas partidas presupuestarias para ejecutarlos, pero han pasado 4 años y el Gobierno de Sánchez no solamente no ha hecho nada, sino que no ha incluido ni una sola partida presupuestaria al respecto para el 2022”.

En este sentido, ha insistido en “el claro compromiso del PP para que en las enmiendas que estamos elaborando a los PGE se incluya una partida para solucionar este grave problema” y ha pedido a los diputados del PSOE “que rectifiquen y voten a favor de esta enmienda que llevamos presentando cada ejercicio desde 2019”. Algo que, según ha dicho, "ya debería estar solucionado y que es aún más fácil este año, puesto que los PGE para 2022 contemplan 27.000 millones de euros más de los fondos europeos”.

Por su parte, Tirado ha recordado que la eliminación de los cruces de la carretera N-502, en la intersección de Parrillas-Navalcán y en las de Velada y Gamonal, son una reiterada reivindicación de la zona que siempre ha apoyado el PP. “Unos cruces muy peligrosos en los que se han producido muchos accidentes muy graves y a los que, por tanto, hay que buscar una solución urgente”, ha remarcado.

“Vamos a volver a presentar una enmienda a los PGE para que se incluya una partida para arreglar estos cruces. Unas actuaciones que no pueden seguir retrasándose, porque con ello se está poniendo en peligro a muchas personas”, ha explicado el diputado nacional, quien ha remarcado además que se trata de "una zona especialmente castigada por la despoblación, a la que contribuyen este tipo de problemas en las infraestructuras".

Por último, Tirado ha reclamado al secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que exija a sus diputados nacionales que voten a favor de esta enmienda y que no vuelva a pasar como en años anteriores, "cuando el PSOE de la región y la provincia votó en contra de que se llevara a cabo esta inversión, olvidando una vez más que su deber es defender los intereses de todos los castellano-manchegos".

