Castilla-La Mancha no se plantea cobrar peajes en las autovías: "Tremendamente injusto"

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha indicado este miércoles, a raíz del anuncio del Gobierno de España de cobrar peaje en las autovías, que "a día de hoy" la Junta de Comunidades no ha encargado ningún estudio ni se ha planteado ningún peaje en la red de carreteras de Castilla-La Mancha, tal como informa la agencia Efe.

Hernando se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en Albacete, para avanzar acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana. "Nosotros tenemos un peaje en sombra en la autovía de Los Viñedos, y desde el punto de vista de la infraestructura financiera no ha sido la mejor solución. Nos gastamos 50 millones de euros todos los años en pagar la letra de la autovía de Los Viñedos", ha lamentado.

Según ha expuesto el consejero, la Unión Europea ha cambiado el criterio y ha dicho que no va a financiar carreteras, pero ha precisado que "lo que no podemos, al menos personas del ámbito progresista, es que haya cada vez más impuestos indirectos que no discriminan".

La injusticia de la "tarifa plana"

En ese sentido, ha apuntado que un "peaje de tarifa plana" sería "tremendamente injusto". "Me importa que sea una transición justa y progresiva, no podemos entrar en una trampa, no se puede quedar nadie atrás y la transición tiene que ir orientada a que quien menos tiene no le cueste todavía más dinero" y ha añadido: "No puede ser que nos hagamos más verdes a costa de quien peor lo pasa", ha asegurado el titular de Fomento.

Según ha informado la Cadena Ser, el Gobierno planteaba inicialmente cobrar sólo en las autovías, las llamadas vías de alta capacidad, pero ahora se abre la puerta a que las autonomías fijen también el cobro en todas sus carreteras regionales para que usen esos fondos para financiarse.

En mayo, el Ejecutivo trabajaba con un precio de 1 céntimo de euro por kilómetro como recargo a quienes circulen por las vías de alta capacidad del Estado, aunque durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrada este martes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, evitaba hablar de tarifas: "Primero es necesario el consenso y el diálogo". Lo que sí confirmaba es que el peaje llegará a todas las autovías españolas en los próximos tres años: "La previsión es poderlo presentar en unos meses, un plazo máximo de inicios de 2024".

