El próximo viernes 22 de octubre será un día muy especial para Vicente Tirado (Miguel Esteban, Toledo, 1963). Su retrato como expresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha durante la VIII Legislatura, desde junio de 2011 a junio de 2015, será descubierto en el Parlamento autonómico, donde quedará inmortalizado para siempre gracias a la obra pictórica que ha realizado el pintor Emilio Fernández-Galiano.

Y su partido, el PP, no le dejará solo. Pese a las pugnas internas que rodean el próximo Congreso Regional que celebrará el partido el segundo fin de semana de noviembre en Puertollano (Ciudad Real), los 'populares' castellano-manchegos arroparán al que fuese su secretario general desde 2006 hasta 2018.

En ese sentido, el actual presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha hecho público a través de las redes sociales un cariñoso mensaje para Tirado, que actualmente ejerce como diputado nacional por Toledo en el Congreso.

El viernes homenajearemos a uno de los presidentes de las @cortesclm con más talante para llegar a acuerdos, que dejó un gran poso. Asistiré, e invito a mis compañeros de legislatura a hacerlo, a reconocer a @vicentetiradopp, con quien compartí legislatura y vivencias. — Paco Núñez (@paconunez_) October 18, 2021

"El viernes homenajearemos a uno de los presidentes de las Cortes con más talante para llegar a acuerdos, que dejó un gran poso. Asistiré, e invito a mis compañeros de legislatura a hacerlo, a reconocer a Vicente Tirado, con quien compartí legislatura y vivencias", ha escrito Núñez, que por ahora es el único afiliado del PP castellano-manchego que ha oficializado su candidatura a la Presidencia del partido, aunque no se descarta que en las próximas horas puedan aparecer rivales que fuercen unas elecciones primarias antes de la cita congresual de Puertollano.

Sobre el retrato

Hace unos días, en declaraciones a Europa Press, el propio Tirado reconocía que verá el resultado final de la obra ese mismo viernes, ya que debido a la pandemia el trabajo se ha realizado a través de fotografías y no ha ido a posar. "El primer boceto me gustó Es un cuadro, a diferencia de los otros, que no es realista del todo", manifestaba sobre la obra que se descubrirá el viernes 22, en la que aparece sentado y con un boletín de las Cortes en la mano.

Además, resaltaba lo "bonito" que resulta el simbolismo de que el autor del retrato sea hijo del que fue primer presidente preautonómico de Castilla-La Mancha, Antonio Fernández-Galiano (UCD). "Me hace ilusión que esté vinculado con el inicio de esta tierra, de Castilla-La Mancha" y con la región, a través de su vinculación con Sigüenza (Guadalajara).

Fernández-Galiano también se encargará del retrato del expresidente de las Cortes del PSOE, ya fallecido, Jesús Fernández Vaquero, cuyo cuadro se descubrirá unos meses después y que, previsiblemente, colgará junto al de Vicente Tirado.

"La idea era ponernos juntos, por lo que ha significado también por la amistad personal", valoraba el exparlamentario 'popular', que rememoraba los años junto al socialista en el Parlamento, una "época de diálogo en la que, aunque había enfrentamientos, se transmitía que siempre había comunicación".

Referente de entendimiento

El actual presidente del Parlamento castellanomanchego, Pablo Bellido, explicaba también que este homenaje a los expresidentes es "un acto de justicia con quien ha presidido la Cámara".

Sobre Vicente Tirado, valoraba: "Probablemente ha sido uno de los diputados del PP que mejor recuerdo ha dejado en las Cortes por su moderación, su capacidad de entendimiento y talante".

Bellido incidía en el vínculo personal, al margen de sus distintos ideales políticos, que unía a Tirado con Fernández Vaquero, no sólo porque se sucedieron en el cargo sino porque los dos fueron vicepresidentes del Parlamento mientras lo presidía el otro. "Jesús quería mucho a Vicente y Vicente a Jesús", remarcaba Bellido.

