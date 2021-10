El PP se estrella en su petición al Sescam de adoptar medidas en materia de salud mental

El PP ha presentado este jueves en el pleno de las Cortes regionales una Proposición no de Ley (PNL) relativa a la adopción de medidas en materia de salud mental, una propuesta que, a pesar de contar con el respaldo de Ciudadanos, cuyas enmiendas habían sido integradas por el PP en su texto, ha quedado rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Socialista.

En el debate, los 'populares' han pedido "no ignorar" la necesidad de contar con más recursos en esta materia en la sanidad castellanomanchega. Un debate en el que el PSOE, por su parte, ha defendido la valía del Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha y en el que Cs ha insistido en que la plantilla de psicólogos en la sanidad autonómica es "mínima".

La PNL 'popular', estructurada en tres puntos, demandaba tener en consideración las consecuencias especiales derivadas de la pandemia que sufren los ciudadanos en materia de salud mental, así como estudiar las nuevas necesidades que afectan a la población y abrir una mesa con el Colegio Oficial de la Psicología para abordar esta cuestión.

Sin embargo, los 'populares' también han aceptado incluir en su propuesta las enmiendas de la formación naranja, que pasan por revisar y actualizar el Plan de Salud Mental 2018-2025 redactando un nuevo Plan 2021-2025 y ampliar el número de plazas en unidades de atención a la población infanto juvenil con trastornos de conducta alimenticia y personalidad y de psicólogos clínicos, así como potenciar la Atención Primaria, garantizar la presencia de profesionales en centros residenciales para mayores, reforzar los equipos de orientación de los centros educativos y establecer programas específicos de prevención para los profesionales sanitarios.

En cambio, el PP ha rechazado incluir las tres enmiendas del PSOE.

El PP quiere rellenar "un espacio indefinido"

El diputado 'popular' Juan Antonio Moreno, que ha expuesto la PNL presentada por su grupo, ha incidido en que la suya es una propuesta que "no es incompatible" con las actuaciones que se están realizando al respecto en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y ha incidido en que "no se puede ignorar" la necesidad de contar con recursos de salud mental bien preparados en la sanidad castellanomanchega.

Moreno ha considerado así que la propuesta 'popular' viene a "rellenar un espacio que en este momento está indefinido y que en otras comunidades autónomas se está implementando".

En cuestiones concretas, ha demandado que se aumente el número de psicólogos especialistas para atender "de manera adecuada" la demanda de atención especializada en salud mental, afirmando que los estudios son "contundentes" a la hora de demostrar el beneficio de los tratamientos psicológicos en los trastornos mentales comunes.

Moreno ha recordado el incremento "significativo" de las patologías de salud mental a consecuencia de la pandemia, una situación que "requiere una respuesta eficiente que permita abordar la demanda inmediata de atención" y evitar la "cronificación" de dichas afecciones.

Así, ha considerado que la Atención Primaria, como "puerta de entrada" al sistema sanitario, debería tener "protagonismo" en el abordaje de la salud mental, ya que es "el recurso más adecuado" para una atención inmediata y para evitar el empeoramiento de la salud mental de los pacientes.

El parlamentario del PP ha hecho hincapié en que su PNL no pretende "chocar" con el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha y no se opone a un trabajo multidisciplinar, pero sí ha considerado necesario revisar dicho plan. "Todos los datos indican que hemos pasado meses muy duros y el Plan debería ser lo suficientemente flexible para adaptarse", ha añadido.

Cs: la plantilla de psicólogos es "mínima"

De parte de Cs, Elena Jaime ha asegurado que la plantilla de psicólogos del Sescam es "mínima" y está saturada, asegurando que el Plan de Salud Mental "ya era insuficiente" antes de la pandemia, pero ahora lo es más.

Elena Jaime, diputada de Cs.

Jaime ha señalado que un médico de familia puede dedicar "de tres a cinco minutos" a uno de estos pacientes cuando llegan a su consulta y "lo único que pueden hacer es recetar unas benzodiacepinas" y derivar a esa persona a los servicios especializados, por lo que ha pedido la puesta en marcha inmediata de los psicólogos clínicos en los centros de salud.

"En Ciudadanos no podemos conformanos con este deficitario servicio, no podemos dejar pasar que vamos en el vagón de cola también en esto", ha esgrimido, insistiendo en que "miles" de castellanomanchegos "conviven con la depresión y la ansiedad cada día".

Asimismo, ha demandado un plan que aborde el suicidio, también de forma específica para los jóvenes "que se han deprimido, sufren ansiedad y han perdido las ganas de vivir".

PSOE defiende su plan de salud mental

Finalmente, el diputado del PSOE José Antonio Contreras ha defendido que el Plan de Salud Mental tiene unas "líneas generales" pactadas con los profesionales y los familiares de personas con problemas de salud mental, líneas que "año tras año se evalúan", por lo que es posible hacer cambios y tener en cuenta lo planteado tanto por PP como por Cs.

José Antonio Contreras, diputado del PSOE.

"Vivimos una nueva realidad a la que no somos ajenos pero no hace falta para eso un nuevo plan", ha argumentado, pidiendo también una visión "más global" no solo centrada en la necesidad de más psicólogos.

"Estamos de acuerdo en reforzar todo el tema de salud mental en la Atención Primaria pero contemplamos también diferentes profesionales, no solo de la psicología sino también la enfermería especialista en salud mental, que tanto trabajo y tan importante hace", ha continuado, calificando de "sensatas" las tres enmiendas propuestas por su grupo a la PNL del PP.

