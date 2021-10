El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha referido por primera vez de manera directa al líder de la oposición, el 'popular' Paco Núñez, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región para realizarle varias sugerencias.

La primera de ellas es que deje de un lado los "complejos" y no adelante que se convertirá en el próximo presidente de la Junta en 2023 gracias al apoyo de Vox, tal y como ha asegurado públicamente Núñez en varias ocasiones tras la publicación de encuestas que apuntan en esa dirección. "Que ya se pongan en manos de otros... ese complejo se lo tienen que sacudir de encima. ¿Quién quiere tener que ponerse en manos de otro porque sabe que a él por sí mismo no le votan? Eso es una debilidad", le ha dicho Page a su rival político.

"Señor Núñez, si no gobernara el PSOE y yo tuviera que dejar la Presidencia prefiero que el PP tenga mayoría a que tenga que ponerse en manos de los que ustedes, por debajo, dicen que son lo peor. Eso no es bueno. Con complejos no se puede ir por la vida", ha añadido el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

En ese sentido, García-Page ha insistido en que su gestión se basa en la "moderación, en la centralidad y en el no fanatismo", por lo que ha reconocido: "No rehuyo a que me vote gente que piensa en clave de derecha en otras cosas. Cuando quieres gobernar para todos no puedes ser refrectario al voto de todos; es algo elemantal. El que solo se dirige a los suyos no puede gobernar".

Voz propia

Así, se ha felicitado por tener "un nivel de autonomía brutal respecto a las consignas" del PSOE, su propio partido, una estrategia que ha recomendado seguir a Paco Núñez respecto a la problemática del agua. "A mí no me importa lo que digan los ministros en el Levante, pero no sé si alguno de ustedes (ha dicho a la bancada del grupo Popular) están temblando cada vez que el señor Casado anuncia que va a Murcia. A mí cuando no me gusta lo que hacen los de arriba, lo digo. Y si no me gusta, lo rechazo. Yo les rogaría que ustedes también lo hiciesen, y que también se resientan cuando eso pase".

🔴 @garciapage

✅"Cuando algo no me gusta de lo que hacen los de arriba, lo digo. Y si no me gusta, lo rechazo".



🙌🏽"Les rogaría que hablemos con claridad. Para eso estamos aquí, para responder a los ciudadanos de #CLM".#CLMprogresa/❤️ pic.twitter.com/en9oEvIytW — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) October 6, 2021

"Si algo va contra los intereses de la región hay que decirlo con claridad. Para eso estamos aquí, para responder ante la gente de Castilla-La Mancha", le ha dicho Page a Paco Núñez, a quien ha insistido en que se anime a "decir en público lo que a veces hablamos en privado".

Sigue los temas que te interesan