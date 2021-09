El PP presenta en las Cortes un ambicioso plan contra las listas de espera, y el consejero duda

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha dudado este jueves de que el PP tenga un plan de choque contra las listas de espera sanitarias, al tiempo que ha defendido que el Gobierno regional tiene uno en marcha a través de diferentes actuaciones y el esfuerzo inversor.

Así lo ha puesto de manifiesto Fernández Sanz durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico con motivo de un debate general relativo a las medidas a adoptar por el Gobierno regional ante la situación de las listas de espera quirúrgicas en Castilla-La Mancha, presentado por el grupo parlamentario popular.

"No tienen plan, seguro, me juego todo", le ha dicho el titular regional de Sanidad a los 'populares', de quienes también ha considerado que "no saben cómo se construye el plan y están muy mal asesorados", porque un plan "no es un chasquido de dedos, ni una rueda de prensa, ni una ocurrencia, ni siquiera una cantidad de euros", sino un conjunto de acciones pensadas y escritas por técnicos.

El consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz.

En este sentido, ha reprochado al PP que durante la legislatura en la que gobernó "no supieron hacer ningún plan y siguen sin querer saber" y que utilice -al igual que Ciudadanos (Cs)- datos de listas de espera correspondientes a diciembre de 2020 y hagan un uso "torticero e interesado" con el que consiguen "mentir", ha acusado.

Además, Fernández Sanz ha defendido que Castilla-La Mancha no es la peor comunidad en listas de espera de consultas sino que es la tercera mejor de España, y que tampoco el tiempo medio de espera están en 286 días porque los datos han "evolucionado" en los últimos meses.

"Aquí hay plan", ha afirmado el consejero de Sanidad, y en materia de consultas en concreto se ha puesto en marcha el plan interconsultas y una mayor dedicación al diagnóstico en Atención Primaria, de manera que se ha producido un incremento global en pruebas del 10 por ciento con respecto al año pasado.

El objetivo, ha añadido, es seguir mejorando los datos los próximos meses, pese a que la sanidad se enfrenta a "retos estructurales serios" en medio de una pandemia que aún no ha concluido.

El PSOE defiende la gestión del Gobierno

En la misma línea, el diputado regional del PSOE Ángel Tomás Godoy ha replicado al PP que "hay que acordarse de la sanidad no solo cuando se está en la oposición sino también cuando se gobierna" y le ha echado en cara la gestión sanitaria que hizo durante los cuatros años de Gobierno en la región.

Según Godoy, el PSOE y el Gobierno regional son conscientes de que necesita mejorar la situación de las listas de espera, si bien ha aseverado que el plan actual "no es electoralista, temporal ni coyuntural".

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy.

En su propuesta de resolución, que ha sido aprobada, el grupo socialista pide que las Cortes reconozcan las medidas adoptadas por el Gobierno regional para la prevención y contención de la pandemia, que destaquen la labor de los profesionales, que reconozcan el esfuerzo en la vacunación contra la covid-19 y resalten el esfuerzo inversor en el ámbito de salud.

PP: una situación "muy dolorosa"

Por parte del PP, su diputada María Roldán ha lamentado que la situación de las listas de espera sanitarias en la región es "muy dolorosa" y que Castilla-La Mancha sea la región con mayor tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas.

Esto, ha remarcado, es "porque las cosas no funcionan y, por tanto, hay que tomar medidas", además de que ha recordado que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha prometido en varias ocasiones un plan para frenar las listas de espera pero ha incumplido.

También ha intervenido el presidente del grupo popular, Paco Núñez, que ha criticado al PSOE que solo haya dedicado "uno o dos minutos a las listas de espera" durante su intervención, y ha afirmado que es "incontestable" que desde que gobierna García-Page las listas de espera de Castilla-La Mancha lideran el listado de comunidades autónomas, por lo que ha reclamado la puesta en marcha de un plan específico dotado de, al menos, 30 millones.

El plan propuesto por el PP ha quedado plasmado en su propuesta de resolución, que ha sido rechazada al recibir 14 votos a favor y los 19 del PSOE en contra, con la petición de que las Cortes lamenten la situación actual del sistema público de salud regional y que insten al Ejecutivo autonómico a establecer de modo urgente un plan especial para la disminución de las listas de espera.

Cs y los "cuellos de botella"

De su lado, el portavoz de Ciudadanos, David Muñoz, ha advertido de que hay "varios cuellos de botella" en la Atención Primaria y la especializada así como en la realización de pruebas antes de llegar a las intervenciones quirúrgicas.

David Muñoz, diputado de Cs CLM.

Ha exigido de nuevo una auditoría externa de las listas de espera sanitarias y "que alguien le ponga el cascabel al gato" y establezca un plan "concreto" para erradicarlas, al tiempo que ha ofrecido el apoyo de la formación naranja al plan de choque del PP si concreta las medidas y no son solo "eslóganes".

La propuesta de resolución de Cs, que no ha prosperado, ha planteado que las Cortes insten al Gobierno regional a auditar las listas de espera por parte de una comisión externa, a que haya una gestión transparente de las listas de espera y, entre otras cosas, a ampliar las garantías de tiempos máximos de listas de espera a las segundas consultas o consultas de seguimiento.

