Continúa la polémica con los informáticos del Sescam: piden "lo mismo que otros colectivos"

"No nos vamos a callar"

El comité de huelga de informáticos del Sescam ha señalado que el director general de Recursos Humanos del Sescam, Iñigo Cortázar, "miente" al decir que no se darán "beneficios excepcionales" a ningún colectivo. Ha agregado que solo piden "que se haga lo mismo que hizo para otros colectivos en la misma situación de excepcionalidad".

En un comunicado, el comité de huelga ha respondido a las declaraciones de Cortázar esta semana, en las que avanzó que no se darán "beneficios excepcionales" a ningún colectivo. Dijo que "para acceder a una plaza fija, hay que pasar un examen" y precisó que "en las oposiciones no se consolidan personas sino que se sacan a examen y no es posible legalmente tener una plaza fija sin pasar un examen".

El comité de huelga ha señalado que Cortázar "miente" ya que solo piden "que se haga lo mismo que hizo para otros colectivos en la misma situación de excepcionalidad". En este sentido ha afirmado que, "lo único que queremos es un proceso justo y una consolidación como siempre se nos ha asegurado, al tratarse de una categoría profesional de nueva creación que nunca ha tenido oportunidad de opositar, tras más de 30 años trabajando, 20 de ellos en el Sescam y 10 en el antiguo Insalud que, además, está contemplado en el estatuto marco".

Ha criticado que el Sescam no negocia sino "impone" y ha puesto como ejemplo la última mesa sectorial donde se negoció la convocatoria, en la que "no obtuvo ningún apoyo".

Situación “excepcional”

El comité de huelga ha explicado que la situación de los informáticos del Sescam es "excepcional", provocada por la propia administración, unas veces por "inacción" y otras por "incompetencia". Además, ha indicado que "en base a esa situación lo único que se pide es que se realice un procedimiento de consolidación de empleo real de manera similar a como se han realizado en otras administraciones, con personal en situación parecida en años previos".

Ha argumentado que la consolidación que demandan es "legal" y está contemplada en el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ha preguntado al director general de Recursos Humanos del Sescam si es "justo" que el 80% del personal de tecnología e informática del Sescam lleve más de 12 años (en muchos casos 25 o 30) sin haber podido acceder a una plaza fija.

"Los empresarios de este país igual se preguntan por qué ellos tienen que hacer fijo a un trabajador con 3 años de antigüedad y el Sescam puede tenerlos en un contrato temporal sine die y cuando le parezca bien prescindir de él", ha criticado. Solidaridad Obrera ha apuntado que espera que "por el bien de la sanidad de Castilla la Mancha" se cese al responsable de Recursos Humanos de Sescam.

Sigue los temas que te interesan