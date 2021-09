Ciudadanos reclama más control en las Cortes: "García-Page y Paco Núñez no pisan los plenos"

Ciudadanos va a presentar "en unos días" una propuesta de modificación del Reglamento de las Cortes con el fin de "romper" con esa "anomalía democrática" que existe en Castilla-La Mancha. Se refieren al hecho por el cual el presidente de la Junta no se tiene que someter al control de la oposición, así como para crear los mecanismos necesarios para controlar la presencia de los diputados en los plenos de la Cámara.

Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Muñoz Zapata, en una rueda de prensa, donde ha lamentado que desde hace "demasiado" tiempo la formación naranja viene observando que ni el presidente regional, Emiliano García-Page, ni el presidente del PP, Paco Núñez, "pisan los plenos".

Considera que la principal labor que tienen los diputados de las Cortes es estar en los plenos, al tiempo que ha puesto de manifiesto que los empleados públicos de la administración regional están obligados a fichar cuando entran y salen de sus trabajos. "Queremos que se controle la presencia de los diputados en la Cámara y que la ciudadanía pueda saber si los diputados estamos o no en los plenos".

Muñoz Zapata ha dicho que "el poder protege, pero no blinda". Asimismo, ha asegurado que no entiende que se intente limitar los asuntos que los grupos parlamentarios llevan a los plenos y las comisiones, que el presidente regional no se tenga que someter al control parlamentario y que haya diputados que no pisen los plenos.

Comisión covid

También, ha aprovechado para pedir que se reactive la comisión para analizar la gestión del Gobierno en la pandemia del covid-19. "Mañana hace un año que se constituyó", ha sentenciado el diputado de Ciudadanos, quien ha manifestado que la situación de la pandemia ha mejorado y, por eso, cree que es el momento de retomarla.

Según ha explicado, la función de esta comisión "es conocer la verdad". "No es una cuestión de ajustar cuentas a nadie", ha abundado Muñoz Zapata, quien considera que los castellanomanchegos tienen el derecho a conocer la verdad de lo que ocurrió, principalmente, en la primera ola.

Ha recordado que la creación de esta comisión fue una exigencia de Ciudadanos para firmar el pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha. "Nosotros podemos exigir que se reactive esta comisión porque firmamos el pacto", ha avisado.

"Ciudadanos ha cumplido su pacto en el pacto por la reconstrucción. Si ahora el PSOE se niega a retomar los trabajos de la comisión del covid, habrá incumplido su parte", ha advertido.

