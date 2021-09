Gutiérrez (PSOE) pone un apelativo al "Gobierno en la sombra" de Núñez en Castilla-La Mancha

El secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha tachado de "sombrío" el Consejo Político que este miércoles ha dado a conocer el presidente del PP regional, Paco Núñez, y ha lamentado que en el mismo se incluyen a personas que tuvieron responsabilidades con la expresidenta autonómica, María Dolores de Cospedal.

Así lo ha afirmado Gutiérrez en rueda de prensa, en la que ha considerado que el "gobierno en la sombra" de Núñez es "decepcionante" para todos aquellos que esperaban una propuesta que aportara "un poco de luz".

Así mismo, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego ha asegurado que el Consejo Político propuesto por Núñez pretende devolver a las "sombras" a la región con "los nombres que llevaron a la región a los recortes y corruptelas" y ha añadido que "no es un paso hacia delante, sino hacia atrás".

Gutiérrez ha reivindicado que el gobierno presidido por Emiliano García-Page es "totalmente diferente" al propuesto por Núñez, que derivaría "en una etapa sombría para la región".

Por otro lado, ha manifestado que el PP durante el verano se ha obsesionado "con crear incertidumbre a la ciudadanía, estirar las malas noticias o inventárselas" y que "se han puesto de perfil cada vez" que el presidente del PP, Pablo Casado, ha hablado del Levante "torpedeando los intereses de Castilla-La Mancha".

Del mismo, el también diputado nacional por Toledo ha tachado de "política infantil" a la realizada por Núñez ya que, a su modo de ver, no se puede aspirar a gobernar una sociedad "deseando que las cosas en conjunto salgan mal" por lo que ha afirmado que la región no puede "contar con el PP para salir adelante".

En cambio, Gutiérrez ha valorado la "conducta ejemplar" de la ciudadanía a la que ha dado las gracias, pues ha reconocido que gracias a los ciudadanos tanto España como Castilla-La Mancha lideran la vacunación a nivel mundial.

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, el secretario de Organización del PSOE ha criticado que Núñez "no sea capaz de defender las palabras 'no al trasvase' frente a Casado", por lo que se ha preguntado que "si no tiene valor para defender lo que firma con su partido de la oposición en Madrid, ¿tendrá algún valor cuando ellos estén gobernando o volverán a tener a Castilla-La Mancha como una sucursal de tercera clase como ya pasó con el Gobierno de Cospedal?".

