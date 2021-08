El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto de relevancia la "valentía" de los alcaldes de la región "frente a un Page, junto a su Gobierno, que se ha arrugado ante los problemas que ha presentado la pandemia, tanto a nivel sanitario como económico y social".

De esta forma se ha expresado Núñez durante la apertura de la Feria de Almansa, en Albacete, en la que ha participado junto a su alcalde, Javier Sánchez Roselló, y el resto de la corporación municipal, ha informado el PP en una nota.

Allí, Núñez ha insistido en la valentía que ha caracterizado a los alcaldes de la región a la hora de programar fiestas y de sacar adelante ferias que presentaban unas complicaciones añadidas a las de años anteriores, debido a la pandemia.

El presidente del PP en la región ha recordado que la Feria de Almansa es una celebración participativa para todos los públicos y un punto de unión para almanseños y visitantes, y este año además suma el adjetivo de “segura”, ya que se van a cumplir todas las medidas sanitarias.

Los alcaldes, "muy solos"

En ese punto, el responsable de los 'populares' ha echado en falta al Gobierno regional "cuando hay problemas" y ha recordado que le ha reclamado "durante mucho tiempo que estuviera presente ante los problemas de la gente y diera la cara", lo que "evidentemente no ha ocurrido y los alcaldes han estado muy solos", ha aseverado.

Por último, Núñez ha deseado que la Feria de Almansa sea un motivo más para la vuelta a la normalidad de la localidad y ha deseado a los almanseños unas felices fiestas.

En la misma línea, la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha destacado que su partido vendrá cargado de propuestas de cara al inicio del curso político y espera "ansioso" la agenda del presidente regional, Emiliano García-Page, para la próxima semana. "Frente a la ausencia de Page y de todo su Gobierno durante el verano, el PP de Paco Núñez continúa al pie del cañón estando presente en cada rincón de nuestra tierra", ha dicho desde Alcañizo (Toledo), donde ha valorado la presencia del P en los pueblos, con la gente y en la calle acompañando a los vecinos de la región en todos y cada uno de los municipios, especialmente, en fechas tan importantes como es la celebración de sus fiestas patronales".

Asimismo, ha recordado que, el que "lamentablemente no está" es Page, que "sigue desaparecido a día 29 de agosto" a pesar de todas las preocupaciones y todos los problemas que hay en nuestra tierra como es el aumento del número de contagios y fallecidos a causa del covid-19". "Ya no sabemos qué tiene que pasar para que Page vuelva de vacaciones", ha denunciado Agudo, que al mismo tiempo ha asegurado que este domingo "Page tampoco tiene agenda en esta tierra".

Además de esto, ha señalado que el PP "espera ansioso" conocer la agenda de Page para la próxima semana, asegurando que el presidente regional "ni está ni se le espera" y que no está cuando los agricultores lo están pasando mal de cara a la próxima vendimia, no está cuando se ataca a los ganaderos por parte del ministro Garzón y que no está a cuatro días de que comience el curso escolar.

Después de realizarse estas declaraciones se ha conocido que el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, se reunirá este lunes 30 de agosto en el Palacio de Fuensalida, con el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, para ultimar trabajos relacionados con los Presupuestos para 2022 de Castilla-La Mancha.

