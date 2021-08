Castilla-La Mancha reclama a los huelguistas de Geacam que negocien en los foros reglamentarios

El viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, ha pedido este miércoles al comité de huelga de Geacam que demuestre que tiene "buena voluntad" e interés en resolver el conflicto en la empresa pública, y que vuelva "a los foros reglamentarios" de negociación.

Marchán ha hecho este llamamiento después de que el comité de huelga haya emplazado formalmente al consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, y al gerente de Geacam, Carlos Álvarez, a que este viernes se sienten a negociar el fin del conflicto que afecta a la entidad, al amparo de lo establecido en la legislación laboral sobre relaciones de trabajo.

A través de la presentación este martes de sendos escritos, el comité de huelga ha emplazado a ambos a que se sienten a negociar el viernes a las 10.00 horas en la sede central de Geacam, en Cuenca, al amparo del artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

Sin embargo, en un archivo sonoro enviado por la Junta de Comunidades con declaraciones de Marchán a los periodistas, el viceconsejero de Medio Ambiente ha considerado que "esa invitación lo que hace realmente es tergiversar la realidad". Ha recordado que "se estableció una mesa de negociación consensuada entre la nueva Gerencia de Geacam y la parte social, de la que enseguida se levantaron de ella y no se quisieron sentar".

En este sentido, ha comentado: "Les pedimos que vuelvan ahí, que no hace falta inventarse nuevas convocatorias de nuevas reuniones, prácticamente unilaterales de un sindicato, sino que creemos que por respeto a los compañeros y compañeras y al resto de sindicatos, donde se tienen que sentar es donde está constituido y están representados todos los trabajadores y trabajadoras y no solo una parte".

Y ha reclamado que "por favor, dejen de transmitir a los trabajadores cosas que no son", e incluso de llegar a situaciones de presión sobre otros trabajadores de la empresa.

"Creemos que estamos a tiempo de resolver este tema, pero para eso hay que demostrar buena voluntad, desconvocar esas manifestaciones y esas huelgas, que nosotros consideramos que deberían ser el último paso y no el primero, y demostrar todos que lo que queremos de verdad es mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras", ha subrayado Marchán, quien ha añadido: "Y para eso estará la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también la Gerencia de Geacam".

“Huir del conflicto”

Según Marchán, es CCOO "quien está prácticamente de manera unilateral contribuyendo a este conflicto permanente, y ha dicho al presidente del comité intercentros y del comité de huelga, Manuel Amores "que no hay que confundir el comité intercentros, en el que están representados todos los sindicatos, que no es el caso".

También, ha comunicado a Amores que "como representante de Comisiones Obreras decir que tiene, y ha tenido desde el primer momento, todos los foros reglamentarios para sentarse y para huir de ese conflicto permanente".

En este contexto, lo ha invitado "a que se retire de este conflicto permanente, demuestre que lo que quiere es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, haga un gesto de buena voluntad y retire las huelgas y las convocatorias de manifestaciones en pleno riesgo alto de incendios, y nos sentemos donde nos tenemos que sentar".

Marchán ha manifestado que "queremos demostrar con hechos, como ya hemos hecho con medidas que se han comunicado, que queremos mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y eso se hace sentados en los foros que están constituidos para ello".

Voluntad de acuerdos

También ha comentado que "no entendemos muy bien si es que hay alguna voluntad de notoriedad por parte de esta persona, o del resto de sus compañeros y compañeras, pero si tenemos que decir que cuando visitamos los retenes la gente lo que quiere es hablar de cosas concretas y nosotros lo que queremos es resolver esas cosas concretas".

Ha reiterado que "están vendiendo a los trabajadores y trabajadoras un conflicto inasumible y un precipicio tremendo que no existe, sino que lo que existe es una voluntad férrea por parte de la Junta y de la empresa de llevar a acuerdos".

"Y lo estamos demostrando, incluso aplicándolos de manera unilateral, sin su apoyo, cuando deberían tener el apoyo de quienes se erigen como representantes de los trabajadores, que tendrían que estar ahí".

El viceconsejero ha advertido que "no podemos permitir que se manipule de esta manera, ahora queriendo parecer que son ellos los que nos piden interlocución y nosotros no la aceptamos, cuando en estos meses de conflicto han sido ellos los que no se han querido sentar ni en uno ni en el otro" y ha abogado por que "volvamos a los foros reglamentarios y a la tranquilidad".

