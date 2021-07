P.- Oiga, ¿que Milagros Tolón y usted apenas se hablan es una leyenda urbana o algo más porque ella es pedrista y usted no?

R.- Milagros Tolón es muy pedrista y yo no apoyé a Pedro. Ese debate, el del XXXIX Congreso, en cualquier caso, ya está superado. Y yo apoyo al Secretario General y a mi partido, como he hecho siempre. Milagros y yo nos conocemos y somos amigos casi desde niños y nos une, por encima de todo, Toledo.

P.- ¿Paco Núñez es un buen adversario?, porque no hay enemigo pequeño, aunque las encuestas no le sean favorables, ¿no?

R.- Lo primero habría que saber si va a ser mi adversario, y parece que el PP, según han publicado algunos medios, no tiene claro si es un buen cartel electoral. Yo no he nombrado a Paco Núñez, por si alguien piensa que es una idea mía para sacar ventaja. Yo por Paco Núñez no tengo ningún rechazo personal, tengo claro que Núñez no es Cospedal, pero también que le gustaría serlo.

P.- Oiga, ¿a usted Cospedal le sigue dando votos?, porque todos los días hay algo nuevo, y seguro que lo celebra, ¿no?

R.- Para los que estamos en política la mayor condena es la social. Y esa, Cospedal la tiene sobrada, y no hay recurso de casación posible. No le deseo nada malo en lo personal, pero evidentemente se debe hacer justicia. Si yo tuviera el más mínimo interés en que Cospedal estuviera en la cárcel nos habríamos personado como acusación en los procesos penales que la rodean, y no lo hemos hecho.

P.- El ex director general de la televisión autonómica Nacho Villa en sentencia firme, ha sido condenado a devolver 63.000 euros que gastó si justificar. ¿Qué le parece la resolución?, porque en esa etapa usted era su “bestia negra”…

R.- Fue el mejor ejemplo de lo que hizo Cospedal con la región. Venía de fuera, no estaba aquí, no nos conocía. Solo le importaba destruir a la oposición y servirse de Castilla-La Mancha, no servir a Castilla-La Mancha.

Sigue los temas que te interesan