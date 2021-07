Comisiones Obreras pide la dimisión del consejero Escudero por su gestión en Geacam

El sindicato CCOO ha pedido la dimisión del consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero, por hacerlo "francamente mal" en la empresa pública Geacam, y ha anunciado que llevará a los tribunales la resolución por la que se establecen los servicios mínimos para la huelga convocada para este viernes y este sábado y los días 30 y 31 de julio de 2021 al considerarlos "abusivos".

En rueda de prensa, el presidente del Comité Intercentros de Geacam, Manuel Amores, acompañado de otros miembros del comité de huelga, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no permita negociar un convenio colectivo, no permita mejoras en el servicio, y, además, no permita a los trabajadores ejercer el derecho a huelga.

Asimismo, ha asegurado que los trabajadores han transmitido a CCOO que la conflictividad que hay en la empresa "hay que solucionarla". "Como representantes de los trabajadores así lo estamos haciendo, quien no está ejerciendo su trabajo es el consejero", por lo que Amores ha pedido su dimisión, que ha sido respaldada por el resto de compañeros que le han acompañado en la rueda de prensa.

Así, Ignacio Blanco Muñoz, miembro del comité de huelga de Guadalajara y Javier Pardo, miembro del comité de huelga de Cuenca, han denunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está recortando en los días de activación de los retenes, ya que hay algunos que trabajan un mes menos que hace dos años. "Vamos a mantenernos en cero recortes", han advertido.

No es un capricho

Dicho esto, ha dejado claro que CCOO siempre ha pedido lo que existe desde 2008, es decir, que la campaña de extinción dure para todos los medios los cuatro meses de verano. "Los 122 días son innegociables. No es un capricho", han sostenido.

Aseguran que "este dispositivo tendría que ir a más y la profesionalización de este dispositivo tendría que ser plena", es decir, que todas las vacantes estuviesen cubiertas y tuviesen un contrato indefinido. A su juicio, el Gobierno regional "juega con la temporalidad y con contratos en fraude de ley". "Ya tiene requerimientos de la autoridad laboral de denuncias presentadas".

"Nosotros somos los que entramos a los incendios, no entra el consejero, y por eso estamos de huelga, luchando, porque nuestras vidas y nuestro futuro es el que está en juego", advierten.

Consideran que si las condiciones de trabajo fueran óptimas y el salario fuera digno en Geacam, como dice el consejero, el Gobierno no hubiera decretado unos servicios mínimos del cien por cien. "Si presenta el cien por cien de los servicios mínimos por algo será, a buen entendedor pocas palabras bastan", han dicho.

Respaldo a Manuel Amores

Han negado que el conflicto en Geacam sea solo de una persona nada más, haciendo referencia a Manuel Amores, tal y como dice el consejero. "Todos respaldamos las palabras y los hechos de Manuel Amores. Manuel Amores no es un tema personal. Manuel Amores son las CCOO de Castilla-La Mancha", han querido dejar claro.

También han denunciado la conflictividad interna que existe en Geacam, "una inversión de tiempo y dinero", que hace, según los delegados de CCOO, que "los juzgados estén hasta arriba de demandas". "Geacam es un reino de taifas y cada provincia toma sus propias decisiones", han lamentado.

De su lado, Álvaro García, miembro del comité de huelga del sindicato SATIF de Guadalajara, ha pedido que Geacam pase a ser una agencia pública para maneje su propio presupuesto y tenga autonomía y financiación mayor que, a su juicio, hará un mejor uso de los recursos.

