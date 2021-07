El Partido Popular cree que la consejera portavoz de Page debería estar ya cesada

El PP de Castilla-La Mancha ha considerado que la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, debería estar "cesada inmediatamente" por las declaraciones que hizo este miércoles en contra del plan de natalidad que ha propuesto este partido.



En una rueda de prensa ofrecida este jueves, la secretaria general del PP en la comunidad autónoma, Carolina Agudo, ha calificado de "vergonzoso" que Fernández se haya opuesto a la puesta en marcha de ese plan de natalidad, que propone ayudas de 500 euros al mes para las mujeres gestantes, menores de 30 años, a partir del quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla dos años, y que podrán alcanzar los 20.300 euros si el niño nace en una zona con problemas de despoblación.



Agudo ha afeado que Fernández se oponga a que "las mujeres jóvenes que quieren ser madres en Castilla-La Mancha puedan percibir una ayuda" y ha denunciado que "ese es el verdadero talante del PSOE".



"Con esto, el PSOE quiere decir que no quieren que nazcan niños" en Castilla-La Mancha, ha denunciado Agudo, que también ha rechazado los argumentos que han aportado los socialistas para posicionarse en contra de la propuesta del PP y que a su modo de ver es una "grandísima y una buena propuesta".



Agudo ha apuntado que en 2011 el Gobierno regional presidido entonces por el PP puso en marcha un plan estratégico de apoyo a las familias, dotado con 43 millones, porque en esos momentos "no existía ni una sola ayuda a las mujeres que querían ser madres" en la región, pero ha lamentado que la mayoría de las ayudas recogidas en ese plan fueron suprimidas por el PSOE cuando llegó a la Junta de Comunidades en 2015.



"Hoy en Castilla-La Mancha, con un gobierno del PSOE, supuestamente progresista y feminista, no hay ayudas a la maternidad, no se ayuda a las mujeres que quieren ser madres", ha denunciado Agudo.



Con todo, ha avanzado que su partido presentará esta iniciativa al Debate sobre el Estado de la Región y ha incidido en la necesidad de apostar por políticas que fomenten la natalidad para combatir la despoblación que afecta Castilla-La Mancha.

PSOE defiende la creación de colegios y centros

El grupo socialista en las Cortes ha sostenido que las medidas que está aplicando el Ejecutivo autonómico, como mantener escuelas rurales abiertas con cuatro niños o tres si hay perspectiva de crecimiento en el municipio o mantener abiertos los consultorios médicos de los pueblos son también políticas de apoyo a la natalidad que "valen más que quinientos euros".

En una conferencia de prensa, el presidente del grupo socialista en las Cortes, Fernando Mora, ha reaccionado a las críticas y ha cuestionado si ese plan tiene memoria económica. Con todo, ha considerado que lo que necesitan las familias en los pueblos es que haya colegios y por ello ha defendido la medida del Ejecutivo regional de mantener abiertas las escuelas rurales con cuatro alumnos e incluso tres, si hay perspectiva de crecimiento. También, ha valorado que haya centros de salud en los pueblos y que los ciudadanos que allí residen puedan trabajar, por lo que ha hecho alusión a los planes de empleo.

"Eso vale más que los 500 euros que vende Núñez", ha resaltado Mora, que ha definido la propuesta del PP como "una historieta que copia y pega porque lo dice alguien en Madrid", si bien ha considerado que la capital de España "no tiene nada que ver con la idiosincrasia de Castilla-La Mancha".

Por ello, y tras opinar que "el problema de Núñez es que no está en la tierra que dice querer gobernar, sino que está en otro planeta" , ha pedido al PP que trabaje en favor de Castilla-La Mancha y se "deje de demagogias baratas que no vienen a cuento".

