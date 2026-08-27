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Félix Ramiro.

Félix Ramiro. E.E

Nos han contado NOS HAN CONTADO

Félix Ramiro será el pregonero de las fiestas de Menasalbas: "Es uno de los mayores honores que podía recibir"

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Félix Ramiro volverá el próximo 31 de agosto a uno de los lugares que más han marcado su vida: Menasalbas (Toledo). Esta vez lo hará de una forma muy especial, como pregonero de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas.

El diseñador de moda masculina, natural de esta localidad toledana, será el encargado de poner voz al inicio de unas fiestas que vivirá de una manera completamente diferente. Para Félix Ramiro, ser el pregonero de su pueblo es mucho más que pronunciar un discurso: "Es uno de los mayores honores que podía recibir".

La historia del sastre castellanomanchego y la de Menasalbas han ido siempre de la mano. El diseñador ha llevado con orgullo el nombre de su localidad natal y sus raíces forman también parte de la historia de su firma. El corazón de la marca continúa en el municipio, donde mantiene su fábrica y taller y desde donde se confeccionan todas sus colecciones.

"Menasalbas es mi casa, donde nací, donde están mis raíces y donde sigue estando una parte fundamental de Félix Ramiro", ha expresado el diseñador.

Ahora, con más de 35 años de trayectoria entre patrones, bocetos, telas y prendas que han llevado su sello, Ramiro tendrá que cambiar por un día los diseños por las palabras. El próximo 31 de agosto se dirigirá a sus vecinos para compartir con ellos recuerdos y sobre todo, aquello que hace de su pueblo un lugar tan especial para él.

Un pregón muy personal para un menasalbeño que, aunque haya llevado su firma mucho más allá de Toledo, nunca ha dejado de tener a Menasalbas como una parte fundamental de su historia.

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