Un nuevo árbitro de Primera trabajó en dos pequeños pueblos de Toledo y se le recuerda con cariño

El árbitro José Luis Guzmán Mansilla (Jaén, 1995) ha llegado a la élite del fútbol español. Tras tres temporadas en Segunda División, este verano ha logrado el deseado ascenso a Primera y, en pleno éxito profesional, regresará a un lugar muy especial para él.

Y ese lugar no es otro que la localidad toledana de Bernuy de Tajo, donde Guzmán Mansilla dejó huella trabajando como secretario-interventor del Ayuntamiento entre 2021 y 2022. Un cargo que también desempeñó paralelamente en el consistorio vecino de Malpica de Tajo.

Ahora, el colegiado ejercerá este jueves 14 de agosto a las 23:30 horas como pregonero de las Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario, que se celebran del 14 al 17 de agosto.

"Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al pregonero de este año, a D. José Luis Guzmán Mansilla, por su ejemplo de superación, brillantez y valentía", han destacado en el libro de fiestas el alcalde de Bernuy, Rafael Machín, y el exalcalde de Malpica, Santiago Huertas.

Ambos recuerdan su "arduo trabajo y compromiso en la toma de decisiones" durante "unos años tan difíciles como fueron los de 2021 y 2022, posteriores a la ya casi olvidada pandemia". "Tu dedicación no solamente fue ser secretario-interventor en estos Ayuntamientos, sino que lo compartías con una pasión, que era el arbitraje de fútbol", subrayan.

Competitividad y ética

"Como nuestros mejores tenistas, Nadal y Alcaraz, lo has conseguido, nombrándote este año árbitro de Primera División. Tu ascenso es un orgullo para todos nosotros y refleja el alto nivel de competitividad y ética", firman ambos regidores.

Y tanto Machín como Huertas concluyen con un guiño futbolero: "Hoy, además de que cada uno de nosotros tenemos nuestro equipo preferido, tenemos un árbitro… ¡y de Primera División! Enhorabuena, campeón".

A sus 30 años, Guzmán Mansilla es graduado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Inició su trayectoria en el arbitraje con solo 13 años y, este verano, ha conseguido su mayor logro profesional: dirigir en la máxima categoría del fútbol nacional.