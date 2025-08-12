ES NOTICIA:
José Luis Guzmán Mansilla en una imagen compartida en su perfil de Instagram.

José Luis Guzmán Mansilla en una imagen compartida en su perfil de Instagram.

Nos han contado

Un nuevo árbitro de Primera trabajó en dos pequeños pueblos de Toledo y se le recuerda con cariño

Publicada
Actualizada

El árbitro José Luis Guzmán Mansilla (Jaén, 1995) ha llegado a la élite del fútbol español. Tras tres temporadas en Segunda División, este verano ha logrado el deseado ascenso a Primera y, en pleno éxito profesional, regresará a un lugar muy especial para él.

Y ese lugar no es otro que la localidad toledana de Bernuy de Tajo, donde Guzmán Mansilla dejó huella trabajando como secretario-interventor del Ayuntamiento entre 2021 y 2022. Un cargo que también desempeñó paralelamente en el consistorio vecino de Malpica de Tajo.

Ahora, el colegiado ejercerá este jueves 14 de agosto a las 23:30 horas como pregonero de las Fiestas en Honor a la Virgen del Rosario, que se celebran del 14 al 17 de agosto.

"Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al pregonero de este año, a D. José Luis Guzmán Mansilla, por su ejemplo de superación, brillantez y valentía", han destacado en el libro de fiestas el alcalde de Bernuy, Rafael Machín, y el exalcalde de Malpica, Santiago Huertas.

Ambos recuerdan su "arduo trabajo y compromiso en la toma de decisiones" durante "unos años tan difíciles como fueron los de 2021 y 2022, posteriores a la ya casi olvidada pandemia". "Tu dedicación no solamente fue ser secretario-interventor en estos Ayuntamientos, sino que lo compartías con una pasión, que era el arbitraje de fútbol", subrayan.

Competitividad y ética

"Como nuestros mejores tenistas, Nadal y Alcaraz, lo has conseguido, nombrándote este año árbitro de Primera División. Tu ascenso es un orgullo para todos nosotros y refleja el alto nivel de competitividad y ética", firman ambos regidores.

Y tanto Machín como Huertas concluyen con un guiño futbolero: "Hoy, además de que cada uno de nosotros tenemos nuestro equipo preferido, tenemos un árbitro… ¡y de Primera División! Enhorabuena, campeón".

A sus 30 años, Guzmán Mansilla es graduado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Inició su trayectoria en el arbitraje con solo 13 años y, este verano, ha conseguido su mayor logro profesional: dirigir en la máxima categoría del fútbol nacional.

