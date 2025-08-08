ES NOTICIA:
Vive Toledo

Nos han contado

Un vídeo rescata la historia de Juanelo Turriano, el genio que revolucionó el Toledo del XVI con su gran invento

Publicada

Allá por el siglo XVI, un italiano llamado Juanelo Turriano (Cremona, 1500) marcó un antes y un después en la ciudad de Toledo gracias a su genuino invento: una máquina hidráulica que conseguía por primera vez subir el agua del río Tajo hasta el casco histórico de la capital regional.

Hoy, más de 500 años después, la figura de Turriano ha resucitado gracias a un vídeo resumen de su biografía creado con inteligencia artificial y publicado en la cuenta de Instagram 'Vive Toledo' que acumula decenas de miles de visitas y cientos de comentarios.

Turriano fue uno de los grandes genios del Renacimiento europeo y llegó a trabajar para la corte española al servicio de Carlos I y Felipe II.

Buena parte de su vida la pasó en Toledo donde ejerció como relojero real y después como ingeniero. En esta segunda etapa profesional construyó "una de las mayores proezas de la ingeniería renacentista en Europa", resalta el autor del vídeo.

Se trata del 'Artificio de Juanelo', una compleja estructura de madera, poleas, engranajes y bombas hidráulicas que fue construida junto al Puente de Alcántara para llevar agua del Tajo hasta el Alcázar, "algo que no habían conseguido ni los propios reyes", asegura.

Pobreza y olvido

Científicos e intelectuales de todos los rincones de Europa viajaban hasta Toledo para apreciar la magnitud de esta máquina que terminó siendo desmontada a los pocos años.

Este olvido también salpicó al propio Turriano y lo empujó a la pobreza. A pesar de no tener nada para llevarse a la boca y vivir en pésimas condiciones, su ingenio lo llevó a crear una especie de robot de madera comúnmente conocido como el 'Hombre de Palo', que recorría las calles de Toledo pidiendo limosna para su "amo".

Tras su muerte en 1585, su tumba sigue sin localizarse, mientras que su recuerdo ha permanecido en el corazón de muchos toledanos que todavía admiran su proeza como inventor. Tanto es así que una de las principales calles del barrio antiguo de la ciudad lleva su nombre.

Gracias a este montaje audiovisual, la historia de Juanelo Turriano iluminará al menos las pantallas de miles de teléfonos móviles. "Su historia es la de un genio mal pagado, cuya memoria merece ser rescatada del olvido", concluye la cuenta 'Vive Toledo'.

