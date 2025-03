El bonito vídeo de Rozalén cantando junto a su madre emociona a las redes sociales: "¡Qué pedazo de voz!"

La cantante castellanomanchega Rozalén está inmersa en una nueva y apasionante aventura profesional: ponerse en la piel de la mítica Chavela Vargas como protagonista de la obra de teatro 'Chavela, la última chamana', que se representa en el teatro Marquina de Madrid.

Un reto en el que la artista albaceteña ha estado acompañada por su madre, María de los Ángeles Ortuño, que ya ha tenido la oportunidad de ver a su hija sobre las tablas, tal y como ha compartido la propia Rozalén con sus seguidores en las redes sociales.

"Ayer mi madre me vio cumpliendo 'su' sueño. Qué sensación más extraña. Tan alegre y triste a la vez. Cuántas veces me he preguntado qué hubiera sido de ella si hubiese nacido en mi tiempo. En el teatro del viejo castillo de Letur mi madre actuaba… Y también participaba mi padre, en ese momento, el joven sacerdote del pueblo. Ya conocéis de sobra la historia de amor de la que provengo", ha escrito Rozalén junto a una tierna fotografía en la que aparece dando un beso en la mejilla a su progenitora a las puertas del teatro.

Además, la autora e intérprete de éxitos como 'La puerta violeta', 'Girasoles' o 'Comíendote a besos' ha aprovechado esa publicación para compartir con el mundo el momento mágico que ha tenido la suerte de poder vivir junto a su progenitora en la capital de España. Y es que ambas han tenido la oportunidad de cantar con a Martirio el tango más famoso de Gardel, 'Volver'.

"Cuando llegué a Madrid, una noche acabé milagrosamente cantando 'Volver' con Martirio en el sótano de Luis Pastor y Lourdes Guerra. Mis padres no se lo podían creer cuando les conté emocionada al día siguiente por teléfono lo que me había pasado.

Anoche, los hilos caprichosos de la vida incluyeron en esa misma escena a mi madre, quince años después…", ha explicado Rozalén a sus fans en Facebook e Instagram.

La emotiva escena de madre e hija cantando unidas ha generado infinidad de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios coinciden en poner en valor las dotes vocales de María de los Ángeles. "Qué auténtica tu madre, qué pedazo de voz y qué pedazo de mujer"; "Qué maravilla. Un lujo escuchar a tres grandes mujeres"; "Me alegro mucho por las dos, la vida está hecha de momentos preciosos"; o "Qué bonito canta tu madre" han sido algunos de los comentarios".

Hay que recordar que la periodista Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, ya consigió en 2019 que Rozalén y su madre cantasen juntas 'Volver' en su pueblo natal, Letur (Albacete).

Fue durante el programa Este es mi sitio (CMM), en el que la artista dijo sobre María de los Ángeles que "canta que te mueres" y que "no hay nadie que afine mejor que ella". De casta le viene al galgo.