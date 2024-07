Benjamín Prieto cumple 25 años como alcalde de su pueblo de Cuenca y Facebook se llena de mensajes

Benjamín Prieto es uno de los grandes valores del Partido Popular de Cuenca y una referencia política de los suyos en Castilla-La Mancha. Un veterano que, a pesar de que todavía es joven, cuenta ya con una larga trayectoria política e institucional con numerosos cargos y responsabilidades: alcalde de Fuentelespino de Haro, senador por la provincia de Cuenca, presidente provincial del PP y expresidente de la Diputación conquense, entre otros puestos de relevancia.

En esta semana que termina, Benjamín Prieto ha alcanzado un cumpleaños significativo: cumple 25 años, un cuarto de siglo, como alcalde de su pueblo, Fuentelespino, y lo ha celebrado con un sentido comentario en Facebook que se ha llenado de felicitaciones y mensajes positivos de aliento. El alcalde agradece la ayuda de todos los que le han apoyado en esta trayectoria y acompañado en un camino "en el que aún sigo".

Emblemático dirigente popular en la provincia de Cuenca, Prieto se muestra orgulloso del trabajo realizado al servicio de su pueblo en estos 25 años y se declara "convencido municipalista". "El primer escalón en esta labor de servicio público, en el conocer y atender las necesidades de nuestros vecinos, es desempeñar la labor de alcalde y concejal", dice Benjamín Prieto, al tiempo que pide "perdón" por los errores que haya podido cometer.

"Pido perdón si en algún momento me he equivocado en alguna decisión o no he estado a la altura de las circunstancias, pero, de corazón, gracias a todos los que habéis confiado en mí y seguís haciéndolo", concluye Prieto el mensaje público de sus 25 años como alcalde de su pueblo. En sus redes sociales, el líder provincial del Partido Popular se declara "defensor de Cuenca, de nuestros pueblos y de su patrimonio".