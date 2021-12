Beatriz Corredor.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica en España, tranquilizaba recientemente a los españoles ante el supuesto riesgo de apagón del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos y que ha coincidido con la subida de la tarifa de la luz. En ese sentido, Corredor aseguraba que en nuestro país tenemos un sistema eléctrico muy solvente. "Yo diría el mejor del mundo, el más seguro y avanzado".

Era un mensaje rotundo con el que aseguraba que no hace falta cambiar los hábitos de vida porque en España no hay riesgo de apagón eléctrico. "Tenemos muchísimas tecnologías para garantizar el suministro". Consideraba asimismo, con tono humorístico, que no será necesario hacer acopio de velas, "salvo que quieran irse de excursión", y explicaba con precisión que Red Eléctrica, la compañía que preside, trabaja para garantizar que la electricidad llegue a los hogares. "Tenemos energía eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica… no nos hace dependientes del gas".

Un mensaje en positivo y un toque de tranquilidad para las familias con vistas a las próximas fiestas navideñas. Fiestas que la exministra volverá a disfrutar un año más en Quintanar de la Orden (Toledo), de la que es originaria su familia. Ella, aunque nacida en Madrid, ha pasado mucho tiempo en la localidad toledana, sobre todo en épocas de vacaciones. Su relación con la provincia es tan profunda que su boda la celebró en un conocido cigarral de la capital castellano-manchega.

Corredor, jurista y registradora de la propiedad, fue ministra de Vivienda con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y diputada nacional por Madrid. Entre los distintos cargos públicos ejercidos, ha sido presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y consejera de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), así como directora del Servicio de Estudios Registrales de Castilla-La Mancha (2002-2007). Además, obtuvo el puesto de vocal-registrador en el Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, siendo la primera mujer en ocupar el cargo.

El 21 de febrero de 2020, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración del Grupo Red Eléctrica propuso a Beatriz Corredor como nueva máxima responsable de la compañía. Cuatro días después, fue nombrada presidenta, sustituyendo en el cargo al también exministro Jordi Sevilla.

