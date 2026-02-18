ES NOTICIA:
La Pregunta

¿A quién se refiere Page cuando se muestra dolido con políticos a los que ha conocido y ahora "amasan dinero"?

Publicada
Actualizada

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado este miércoles en el prime time televisivo una enmienda a la totalidad contra la forma de gobernar España y de liderar el PSOE que tiene Pedro Sánchez.

Pero en su paso este miércoles por El Hormiguero de Pablo Motos, como suele ser habitual en todas sus intervenciones públicas, el barón socialista ha dejado además de su crítico análisis político una ristra de anécdotas, chascarrillos y comentarios para leer entre líneas.

Quizá el más llamativo de todos ha sido también el más enigmático... o no. "He visto algunos políticos, de los que en la vida habría pensado yo que se iban a dedicar a amasar dinero, que desde que les picó el bicho es un no parar", ha dicho Page en un momento de la entrevista, sin aclarar a quién o a quiénes se refería.

José Bono, Jose Luis Ábalos y Dimas de Andrés.

"Duele, duele", ha añadido Page, que aunque ha reconocido que aspira a jubilarse sin apreturas y a que su familia y sus hijos "vivan bien", ha aclarado: "El bicho del dinero no me ha picado".

Aunque el presidente de Castilla-La Mancha se ha felicitado porque en todos los años que ha gobernado el PSOE en Castilla-La Mancha ningún miembro de los distintos ejecutivos autonómicos haya sido imputado por corrupción, ha llamado poderosamente la atención que Page haya hablado en El Hormiguero del "bicho del dinero" justo el día en que EL ESPAÑOL ha publicado en exclusiva que José Bono pidió a Ábalos favores urbanísticos para un "cliente" con negocios en Dominicana.

Casualidad o no, lo cierto es que Page ha denunciado el pecado pero no al pecador y en ningún momento el nombre de Bono o de cualquier otro político con los que Page ha coincidido a lo largo de su trayectoria ha salido a la palestra. ¿A quién se referirá el presidente castellanomanchego?

