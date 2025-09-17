ES NOTICIA:
Llegada de camiones militares a la plaza de Zocodover de Toledo.

Llegada de camiones militares a la plaza de Zocodover de Toledo. Lola Vázquez

La Pregunta

¿Por qué varios camiones militares han tomado este martes por la noche la plaza de Zocodover en Toledo?

Publicada

Varios toledanos y visitantes que paseaban por la plaza de Zocodover de Toledo en la tarde-noche de este martes se vieron sorprendidos por la llegada de varios vehículos militares. Camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y vehículos 4x4 se distribuyeron por la plaza más céntrica de la capital para desconcierto de los que se encontraban en sus inmediaciones.

Más allá de posibles prácticas o cuestiones de seguridad, la presencia de estos medios tenía una explicación mucho más solidaria. Y es que este miércoles, durante diez horas, Zocodover acogerá el maratón de bicicletas estáticas del Proyecto UMEdula, una iniciativa impulsada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y apoyada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se celebra el tercer sábado de septiembre.

El objetivo de este evento, que se dividirá en sesiones de 30 minutos dirigidas por monitores profesionales, es concienciar sobre la importancia de donar médula.

Camiones de la UME en Zocodover.

Camiones de la UME en Zocodover. Lola Vázquez

El proyecto UMEdula tiene su origen en la iniciativa solidaria del cabo Abraham Trigo en 2014 con el "Mediterranean Challenge", destinado a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer.

Tras su fallecimiento, en 2018, el BIEM I organizó las primeras 48 horas en bicicleta estática, dando origen al Proyecto UMEdula, con el objetivo de fomentar la donación de médula ósea y continuar el espíritu solidario del cabo Trigo.

Actualmente, la UME ha expandido el proyecto a nivel nacional, involucrando a todos sus batallones para organizar actividades en las ciudades donde tienen base, buscando visibilizar la donación de médula y concienciar sobre su importancia para salvar vidas.

En el evento de Toledo, además de la actividad deportiva y de la campaña de captación e información por parte de profesionales de la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes del Sescam, también se llevará a cabo una exhibición dinámica de la unidad cinológica de la UME.

