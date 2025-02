¿Qué cantante ha reconocido que tuvo "pánico" y miedo de ser secuestrada durante su concierto en Toledo?

La cantante Zahara ha reconocido durante una entrevista concedida a Europa Press, casi cuatro años después de la polémica generada en Toledo en verano 2021 por el cartel promocional de su gira 'Puta', que el "terrorismo emocional" al que fue sometida aquellos días le llevó a sentir un "pánico irracional" e incluso "miedo de ser secuestrada" durante el concierto que ofreció en la plaza de toros de la capital de Castilla-La Mancha.

La controversia surgió cuando el cartel de su gira, en el que aparecía con una corona de espinas, una banda con la palabra "Puta" y sosteniendo un bebé en sus brazos, fue duramente rechazado por colectivos católicos y partidos políticos como Vox, que lo consideró una "ofensa extrema" a la Virgen. A partir de entonces, a través de las redes sociales, Zahara fue fuertemente criticada.

Las quejas llevaron al Ayuntamiento de Toledo, gobernado entonces por el PSOE, a solicitar al promotor del concierto la retirada del cartel, lo que desató un debate nacional sobre la libertad de expresión y la censura en el ámbito cultural.

El cartel de la polémica.

"Donde más vulnerable me sentí fue en el propio concierto por el nivel de fragilidad que estaba sintiendo y el pánico irracional al que llegas, porque al final se convierte en un gesto de terrorismo emocional", ha reflexionado Zahara durante la entrevista concedida a Europa Press con motivo de su próximo regreso a Toledo, donde actuará el próximo mes de mayo en el 'Toledo Beat Festival'.

"Yo tenía pánico de salir a la calle, de que me secuestraran y de que durante el concierto me arrojaran cosas desde fuera de la Plaza de Toros o que me pusieran el himno de España sonando alrededor", ha añadido la cantante, que también ha recordado que en aquella época tuvo que realizar un "acompañamiento psicológico con su terapeuta" porque fue "muy violento sentirme manoseada, expuesta, utilizada y pisoteada".

"No tengo más remedio que reír"

Zahara ha lamentado que se intentara cancelar su concierto "simplemente porque no quisieron entender una portada que denuncia las violencias que sufrimos las mujeres". "Si tú de ahí no eres capaz de ofenderte porque nos llamen putas desde que tenemos uso de razón hasta que morimos y lo que haces es sacar eso para decir que estamos llamando puta a lo que a ti te apetece, pues, lógicamente, ya no tengo ninguna responsabilidad", ha argumentado.

"Ahora no tengo más remedio que reír porque es que hace mucho y lo veo ya desde la visión de una persona que ha pasado esto y ahora ya estoy tranquila con el tema", ha finalizado Zahara, que ha asegurado que volverá a Toledo "siempre" porque su "fandom es maravilloso" y que afronta su próxima actuación en el 'Toledo Beat Festival' "de cara" y teniendo "muy presente" a todas las mujeres que no están representadas en los festivales debido a que la industria las está invisibilizando "por falta de gana, de compromiso y de conexión con la realidad".