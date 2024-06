¿Qué histórica alcaldesa del PP de un pueblo de Toledo ha participado en un anuncio de televisión?

La alcaldesa más polifacética de Castilla-La Mancha, Sagrario Gutiérrez, continúa cumpliendo su sueño de ser actriz. En esta ocasión, la regidora del Partido Popular del municipio toledano de Guadamur ha participado en el nuevo anuncio de Movistar Prosegur Alarmas.

En concreto, Chari Gutiérrez, como se le conoce en el mundillo artístico y en su pueblo, ha interpretado a una mujer anónima que se encuentra en una sauna y tiene dudas acerca de haber dejado su casa sola. "¿No te asusta esto de los okupas que sale en las noticias?", pregunta la alcaldesa a su compañera de escena, que le transmite seguridad ante las funciones de su nueva alarma.

Una breve aparición que vuelve a poner de manifiesto las dotes artísticas de la política 'popular', que afronta su séptimo mandato al frente del Consistorio guadamureño.

Una mujer todoterreno

Además del bastón de mando municipal y de su faceta como actriz, Chari Gutiérrez ha ejercido hasta hace cuatro años como profesora de Administración y Finanzas en el Grado de Formación Profesional del IES Azarquiel de Toledo.

Cuando el gusanillo de la interpretación despertó en Gutiérrez decidió formarse en la academia Work in Progress del director Darío Facal. Desde entonces, no le han faltado papeles que interpretar. Y es que, además de algún que otro anuncio, ha participado en series como 'Cuéntame', 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' o 'El Pueblo'.

Su última gran interpretación llegó el pasado año con la comedia de Movistar Plus 'Poquita fe', una serie protagonizada por el actor y humorista albaceteño Raúl Cimas en la que Chari hizo de Pepita.