¿Por qué esta foto de Paco Clavel con García-Page es tan llamativa y no se habla de otra cosa?

La imagen no tiene desperdicio y se produjo el pasado lunes durante la reinauguración del precioso Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas (Ciudad Real), un acto cultural de notable relevancia en Castilla-La Mancha que contó con la presencia del presidente de la Junta, Emiliano García-Page; el alcalde, Jesús Martín, y otras autoridades políticas y representantes sociales, entre ellos el célebre músico y artista Paco Clavel, vinculado desde su infancia a esta bonita localidad manchega y amigo personal del incombustible y arrollador primer edil valdepeñero, que es toda una personalidad en los ambientes culturales.

Fue todo un detalle por parte de Paco Clavel asistir a este significativo acto en el que se reinauguraba el museo después de su rehabilitación y con el que se quiso resaltar la importancia de Gregorio Prieto, su vida y su obra, así como su vinculación con Valdepeñas y su condición de artista polifacético de gran calidad. El acto tuvo momentos brillantes y de enorme significación social, y supone un importante paso adelante en el mundo de la cultura, no sólo en la provincia de Ciuad Real, sino en toda Castilla-La Mancha.

Pero más allá de Gregorio Prieto, del museo y de la rehabilitación patrimonial del inmueble, la imagen del día la protagonizó el propio Paco Clavel al presentarse en el acto, no ya con su habitual indumentaria rompedora y estrafalaria, tan llamativa siempre y espectacular, sino por un pequeño detalle que no pasó desapercibido para nadie y del que todo el mundo hablaba: un sobre de jamón Navidul pegado visiblemente en su camiseta y aparentemente cogido con imperdibles. Es obvio que se trata de una excentricidad propia de un artista conocido por sus aparatosas y efectistas apariciones, pero no dejar de ser curiosa una imagen que el lunes sorprendió a todos en Valdepeñas.

El propio presidente García-Page saludó a Paco Clavel y se hizo la foto con él, como se observa en la imagen de arriba, mientras un curioso asistente al encuentro observa incrédula y "discretamente" el sobre jamonero de Navidul sobre el pecho de un artista que, aunque andaluz de nacimiento, siempre estuvo vinculado a Valdepeñas y fue una estrella radiante en el Madrid de la movida en los años 80 del pasado siglo. Genio y figura.

Paco Clavel durante el acto de Valdepeñas

