¿Qué fantástico proyecto del director toledano Javier Illán ha recibido un gran premio nacional?

El director toledano de orquesta Javier Ulises Illán ha ganado el Premio a la Mejor Dirección en los VII Premios GEMA a la Creatividad y la Innovación en la Música Antigua.

El reconocimiento ha sido otorgado por el proyecto “The Royal Chapel of Madrid”, que recupera música sacra de la Capilla del Palacio Real, con compositores de la talla de Corselli, Lidón y Porretti. Este trabajo, tras el proceso de investigación y edición, ha sido interpretado por la orquesta Nereydas en diversos conciertos, grabándolo en CD en el sello Panclassics con el título: The Royal Chapel of Madrid. Sacred Music after the Great Fire of 1734. Todo ello ha contado con la dirección artística y musical de su creador Javier Ulises Illán.

Nereydas está acometiendo desde hace años un proyecto integral que profundiza en las músicas de corte del siglo XVIII, recuperando todos los géneros que se daban en el entorno de los palacios y reales sitios. Además de la música sacra, Nereydas ha grabado este 2022 la ópera Nitteti, princesa de Egipto y El libro Secreto con música del entorno privado de la reina Bárbara de Braganza. Se reconoce así la incansable labor de Illán de recuperación y difusión de este patrimonio musical.

Por este mismo proyecto de Nereydas, “The Royal Chapel of Madrid”, en el apartado Mejor Investigación, ha sido galardonada la musicóloga y profesora de la Universidad Complutense Judith Ortega, que ha coordinado el equipo científico del Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU).

Estos premios, convocados y organizados por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA), reconocen la labor llevada a cabo durante el 2021 por artistas, investigadores, gestores, grupos e instituciones que desarrollan proyectos que giran en torno a la recuperación e interpretación del patrimonio musical histórico.

El Premio Honor de esta edición se le ha otorgado, a título póstumo, a la musicóloga Alicia Lázaro, figura clave en la recuperación de la música de la Catedral de Segovia.

Sigue los temas que te interesan