Como ya ha informado EL DIGITAL CLM, el Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real) va a comprar dos esculturas realizadas por Antonio López García (Tomelloso, 1936), 'Carmen despierta' y 'Carmen dormida', de la misma colección que hay en las inmediaciones del AVE en la plaza madrileña de Atocha, y otro para la musealización de la Casa del Gallego, que albergará la obra del artista Marcelo Grande.

Lo ha anunciado esta semana la alcaldesa tomellosera, Inmaculada Jiménez, dentro de un plan de inversión que incluye nueve proyectos por un valor total de 2,5 millones de euros. A la adquisición e instalación de las obras de Antonio López se destinará casi un millón de euros. La alcaldesa cree que es "imperdonable" que su ciudad no tenga ninguna de sus obras pese a ser uno de los pintores españoles vivos más reconocidos en el mundo, por lo que ahora van a saldar esa deuda pendiente.

La alcaldesa tiene razón al lamentar que el pueblo que vio nacer a Antonio López, donde aprendió a pintar al lado de su tío Antonio López Torres, no cuente con ninguna de sus obras. Podría decirse que el gran artista no ha sido profeta en su tierra y, de hecho, según cuentan, el pintor se ha quejado más de una vez en privado del trato que ha recibido de Tomelloso y de Castilla-La Mancha. Puede que su pueblo y su región no hayan sido generosas con él y que tenga motivos para lamantarse. Pero, ¿ha sido generoso Antonio López con su pueblo o con Castilla-La Mancha?

La alta cotización de sus obras y su prolífica producción le han convertido en un artista muy rico, lo cual le impulsa a seguir pintando a su avanzada edad y reconociendo, como hacía recientemente en El Cultural, su "obsesión" por el dinero. Nunca ha donado alguna de sus pinturas o esculturas a Tomelloso, ni siquiera para contribuir a dar mayor relieve al Museo local que lleva el nombre de su tío Antonio. O para valorar el prodigioso esfuerzo de los cooperativistas agrarios de Virgen de las Viñas, que tienen en Tomelloso uno de los museos privados de arte moderno más importantes de España. Tomelloso es un pueblo de artistas y de amantes del arte, pero Antonio López no se ha dado cuenta porque no le han "homenajeado" comprando alguna de sus obras. Tampoco parece que haya sido muy generoso con Madrid, que adora al personaje.

Tomelloso va a invertir ahora un millón de euros en obras de Antonio López. Y será, seguro, una buena inversión al constituirse en otro gran aliciente cultural y turístico que la ciudad ofrecerá a los visitantes. También es un acto de generosidad y reconocimiento al insigne pintor. Esperemos que esa generosidad sea recíproca alguna vez.

Sigue los temas que te interesan