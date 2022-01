La sexta ola de la pandemia de COVID-19 ha aumentado sensiblemente la presión asistencial en los centros de salud de la provincia de Guadalajara, donde los médicos de Atención Primaria están teniendo dificultades para dar respuesta a la demanda de la población.

Es por ello que la vocalía de Médicos Jubilados, a través de su representante, Carlos Zorzo Ferrer, ha lanzado un llamamiento al colectivo de médicos jubilados de Guadalajara. En una carta remitida a los médicos jubilados de la provincia, se les invitaba a colaborar de manera voluntaria con el SESCAM para intentar paliar los efectos de la pandemia en la provincia. Dada la vulnerabilidad del colectivo de jubilados, se planteaba que las funciones a realizar estuvieran alejadas del trato directo con el enfermo, como son el rastreo o el seguimiento telemático de la enfermedad, la elaboración de altas y bajas relacionadas con la pandemia o el pase de consulta de Medicina General.



Como ya se hizo en anteriores ocasiones, el vocal de jubilados ha remitido una carta a la delegada de Sanidad en Guadalajara, Margarita Gascueña, al director de la GAI en Guadalajara, Antonio Sanz, y al director general de Atención Primaria en Castilla La Mancha, Julio D. Cuevas.

En dicha carta pone a disposición de la GAI de Guadalajara once médicos jubilados dispuestos a trabajar en tareas que no los expongan directamente con la COVID-19: “Como comentamos en anteriores ocasiones, consideramos que uno de los requisitos fundamentales es que el SESCAM se haga cargo de un seguro de responsabilidad civil para estos médicos durante todo el período que dure la prestación del servicio”. El vocal de médicos jubilados espera que la GAI acepte este ofrecimiento: “En estos momentos es difícil encontrar médicos formados dispuestos a trabajar y nosotros ofrecemos once personas con una gran experiencia que sin duda podrían ayudar a los médicos de Atención Primaria, que están sufriendo una fuerte sobre carga asistencial con motivo de la sexta ola. Esperamos que la delegación de Sanidad y la GAI de Guadalajara tenga a bien considerar nuestra propuesta”.

Una gran oferta y una iniciativa impagable de los médicos jubilados en la provincia de Guadalajara.

