Pese a las vacunas y a los esfuerzos de prevención, el Covid-19 sigue contagiando y causando numerosas muertes en España. Los hospitales son testigos de lo que está ocurriendo por el alto número de personas que siguen ingresadas a causa del virus.

Una de estas personas es el cantante Juan Peña, de 40 años de edad. El mismo ha contado la situación dramática en la que se encuentra y ha recibido numerosos apoyos de gente muy conocida, entre ellos el de la "influencer" Amelia Bono, la hija del expresidente de Castilla-La Mancha José Bono.

Desde un hospital madrileño, conectado a un tubo de oxígeno y con una expresión que refleja a la perfección el sufrimiento que está padeciendo, el Juan Peña ha querido compartir su experiencia para concienciar sobre la vacunación para contener el virus.

"Como veréis, no es mi mejor fotografía, ni la subo para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación. Lo hago para concienciar de que, por favor, todos de una pu… vez nos vacunemos porque si no esta maldita lacra no va a acabar jamás", comienza el extenso texto.

A partir de ahí Juan pasa a relatar cómo contrajo el virus y lo que está sintiendo tras infectarse: "Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho llamado Covid-19. La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo cuando me he contagiado y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima de tu cuerpo y tus pulmones varías veces intentando aplastarte. Un volcán de fuego dentro de tu ser que te recorre de arriba abajo y todo por el maldito virus", cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Peña (@juanpenaoficial)

A continuación, el músico lamenta que esto le haya sucedido sin tener la pauta completa del antídoto: "Si hubiese tenido las dos dosis de vacunas puestas, los síntomas no hubiesen sido ni la mitad de la mitad, pero solo tenía una dosis porque aún me quedaban unos días para la segunda". También explica que no le ha ocurrido por falta de cuidado: "Mira que he sido precavido con mis PCR, que me he hecho muchas para ir a cantar, mis test antígenos, los de saliva, los del bastoncillo, análisis de todo tipo… Pero cuando menos te lo esperas, y donde menos lo esperas, te contagias y empiezas a vivir la peor de tus pesadillas".

También ha tenido palabras de agradecimiento para el personal del hospital y no se ha olvidado de enviar unas palabras a sus seguidores: "Gracias por vuestros mensajes, sólo lo sabía mi gente más cercana, son ya muchos días en esta situación y no quería asustaros. Estoy mucho mejor, pero sé que es la mejor manera de contar mi vivencia para todas los que aún no están vacunados de la primera o segunda dosis que lo haga ya; a mí me ha fastidiado los dos pulmones y rezo por ponerme fuerte, lo único que le pido a Dios".

Ante este impactante mensaje han sido muchos los rostros conocidos que han querido brindar su apoyo al intérprete. Toñi Moreno le mandó mucha fuerza, María José Suárez tecleó: "¡Juan, por Dios! No sabía nada, mucho ánimo, amigo". Y a ellas se han unido otros nombres célebres como el de Amelia Bono, que le ha dado muchos ánimos; Carla Goyanes y Lolita Flores (63), entre muchos otros.

