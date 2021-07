El talaverano Miguel Frigenti, el tertuliano más joven de Sálvame, se ha metido en un lío por un tuit que terminó borrando y que le acarreará muchos problemas con Olga Moreno y su familia.

"Si roba niños, ¿no va a robar comida?", decía Frigenti en las redes y enfurecía al entorno cercano de la concursante de 'Supervivientes' y mujer de Antonio David Flores, desde donde ya han informado que emprenderán acciones legales contra él. "Esto que dices lo vas a tener que demostrar. Policía, por favor, hay que tomar medidas", respondía Raquel Moreno, quien se ha erigido en defensora oficial en las redes sociales de su hermana Olga mientras esta permanece en Honduras.

Y no es el único problema del talaverano. Los resultados del polígrafo al que se sometió en el 'Deluxe' han revelado una faceta suya inesperada. Y es que todo apunta a que la defensa a ultranza que ha realizado de Rocío Carrasco ha sido, entre otras cosas, para aprovecharse de ella y de su repercusión mediática para afianzar su figura en la televisión.

En su favor hay que decir que Frigenti ha reconocido abiertamente que el objetivo de esa defensa de Carrasco era conseguir un mayor número de convocatorias en 'Sálvame'. "Yo creo en el testimonio de Rocío Carrasco profundamente desde el principio. No he tenido nunca ninguna duda sobre su testimonio. La he defendido y la defiendo porque creo en ella". Pero además, reconocía que “defender a Rocío Carrasco me ha venido bien para mi carrera. Me siento muy orgulloso del trabajo que he hecho. No es por desmerecer a ningún compañero, pero creo que está a la altura, y creo que he estado mejor que muchos compañeros con más años de trayectoria”.