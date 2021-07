Manolo el del Bombo (Manuel Cáceres Artesero – San Carlos del Valle (Ciudad Real)) recibió el pasado 31 de mayo, Día de la Región, el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha en reconocimiento a su popularidad y a la promoción que ha hecho a lo largo de su vida de la Selección Española animando al equipo en todas sus actuaciones.

Es sin ninguna duda el aficionado más famoso de la selección española de fútbol, un icono nacional que trasciende lo meramente deportivo. Y a pesar de ello Manolo no se siente bien tratado por la Federación en estos momentos.

En una entrevista concedida a La Razón se quejó del trato que le está dando la Federación Española de Fútbol (RFEF) porque no le han ayudado tanto como cree que merece. Entiende que ha hecho muchos sacrificios por España y que ahora que lo necesita le están dando la espalda.

Ha sido en Cope donde se ha desatado cierta polémica por el caso de Manolo el del Bombo. Pepe Domingo Castaño fue el primero en lamentar lo sucedido. “Que le hagan esto a un hombre que ha hecho tanto como Manolo, que hipotecó su vida para acompañar a la selección qué trabajo le costaría a Rubiales”.

Sin embargo, otro castellano-manchego, Santi Cañizares, exportero y comentarista de la COPE, puntualizó a Pepe Domingo. “A mí me consta que alguna le vez le han ayudado, pero que las ayudas no eran lo que esperado. Al parecer la Federación le habría pagado a Manolo el viaje y las entradas a Copenhague, donde se jugó el partido de octavos de final contra Croacia, y a San Petersburgo, donde se disputó el encuentro de cuartos frente a Suiza. No le habrían abonado en cambio las estancias en dichas ciudades.

Pepe Domingo Castaño reaccionó enfadado: “¡Pero entonces no está contando la verdad, la mitad de lo que cuenta es mentira!”.

La mitad también es verdad y a fin de cuentas las entradas no le cuestan nada a la Federación. No parece que sea mucho si a los gastos del viaje le añaden también el de las comidas y alojamiento.