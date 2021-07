Acaba de girar visita por Estados Unidos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también conocido como Pedro el guapo.

No está claro por qué ha viajado a EEUU, pero vistos los resultados, más que asombrar a los norteamericanos con nuestras propuestas comerciales y oportunidades de negocio, tal vez Pedro el guapo se traiga bajo el brazo algún tipo de contrato millonario con alguna de las grandes productoras de Hollywood por el revuelo causado por su físico entre la concurrencia de aquel país. Así se ha podido comprobar en los mensajes aparecidos en redes sociales.

Uno de los más virales ha sido la publicación del escritor e ilustrador Chris Morris, asegurando que su mujer tan pronto vio a Sánchez aparecer en televisión comparó al bellezón español con Superman. También otros con el presidente John F.Kennedy, cuyo físico igualmente ganó notoriedad durante su mandato. Por lo visto, al marido de Begoña Gómez tan sólo le hicieron falta diez minutos en la pequeña pantalla para conquistar a la féminas norteamericanas.

No tiene Sánchez la franquicia de la apostura. También en Castilla-La Mancha, aunque con menos alboroto y difusión, tenemos una versión provincial de político esplendente. En efecto, me refiero a Álvaro Gutiérrez, igualmente conocido como Álvaro el guapo. Al presidente de la Diputación de Toledo no le hace falta irse al extranjero, ni que sus cualidades sean alabadas en redes sociales para exhibir su singularidad, sin que ello le reste un ápice de su solvente y reconocida gestión al frente de la Corporación provincial.

Álvaro Gutiérrez con la alcaldesa y concejales de Val de Santo Domingo

Lo acabamos de comprobar en la visita que hizo a la localidad toledana de Val de Santo Domingo con motivo de la festividad de la patrona del pueblo. En su iglesia parroquial, Álvaro el guapo aparece fotografiado junto a la alcaldesa de la localidad y cuatro concejalas del Ayuntamiento. Un ramillete de mujeres elegantes perfectamente acicaladas para la ocasión, incluida la recepción al presidente de la Diputación toledana. Ahí tienen al bello Álvaro bajo el manto de la Virgen rodeado por una representación exclusivamente femenina de la que parecen haber huido el resto de ediles del Ayuntamiento de Santo Domingo, todos hombres, para mayor lustre del escalonero.

Sostiene el periodista y escritor Arsenio Escolar que la sátira literaria tiene mucha efectividad aplicada a la política, a la actualidad y al debate público, porque juega con dos grandes armas para que cale su mensaje en la audiencia: la exageración y el humor. Con esa intención pretende hoy despedirse El Pasante, y escurrir el bulto durante algunos días para perderse por algún lugar que no se encuentre en Booking, si ello todavía es posible.

