Real Fundación del urbanismo

Como toledano, me quedo estupefacto ante la que se está liando al respecto del urbanismo local. Un exacadémico (porque ha renunciado a serlo) reclamando que la Real Academia de Artes Históricas de Toledo (RABACHT) tiene la obligación de entrar en el debate del urbanismo. Y como no le hacen caso, se va dando un portazo.

Al mismo tiempo, esa misma persona anuncia que la Real Fundación Toledo, de la que es presidente de su patronato, tiene la vocación de entrar en el asunto, y que lo va a hacer. Me pincho y no sangro. Cualquier toledano tiene el derecho a opinar sobre cualquier cuestión de su ciudad, pero no cualquier institución. Éstas tienen que ajustarse a sus fines y a sus competencias. Y si no lo hacen incumplen, incluyendo el destino de sus fondos económicos, que no es poco.

La RABACHT ya ha anunciado que esperará a ver algún documento concreto sobre el planeamiento urbanístico que está en curso y que actuará en aquello que afecte a los valores artísticos y culturales de Toledo. Lógico y de alabar. La Real Fundación, todo lo contrario.

Según su propia web, la Real Fundación Toledo tiene como fines fundacionales "contribuir a la conservación y revitalización de la ciudad histórica de Toledo".

Pues bien, por boca del presidente de su patronato ha dejado claro que va a opinar sobre todo el POM. Dicho de otro modo, que nos ha nacido otro lobby urbanístico, por mucho que revestido de cultura y del consabido "sin ánimo de lucro".

Que una fundación con fines culturales tan específicos opine sobre el urbanismo, sin límite alguno, es como si lo hiciera la Fundación Thiessen, o la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Raro, raro, dado el innegable trasfondo económico que subyace en todo planeamiento urbano. Porque el urbanismo siempre conlleva beneficios para algunos. Y donde más dinero haya, hay que ser mucho más cuidadoso.

Los gestores urbanísticos deben estar claros. Y, aparte de los promotores, gestores y dueños de suelo, los únicos que se me ocurren, o son funcionarios, o son representantes públicos que emanan de la voluntad popular. A partir de ahí, todo ciudadano puede y debe opinar sobre su modelo de ciudad, porque vive en ella y tendrá que contribuir económicamente a su mantenimiento. Una fundación con fines culturales y autolimitada al Toledo Histórico, no.

Pero si repasamos quienes componen la Real Fundación, veremos que en el Patronato, además de todas las Administraciones (que ya tienen sus propias competencias en Urbanismo) no faltan promotores, gestores urbanísticos y dueños de suelo. Si acudimos a la Junta de Protectores, Comisión Ejecutiva, Consejo Asesor y Amigos, se añaden inversores urbanísticos y financieros, así como profesionales de la construcción o de la gestión urbanística.

Es cierto que la mayoría de ellos (que no la totalidad, ni mucho menos) no ha demostrado, hasta ahora, gran interés profesional en Toledo. Pero también lo es que, hasta ahora, la Real Fundación tampoco había extendido su vocación al urbanismo más allá del "Toledo Histórico".

Y aún hay más. Dudo mucho que la postura tomada por la Real Fundación Toledo lo haya sido en el seno de su Patronato, órgano de gobierno y representación de la misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos (artículo 14.1 de la Ley de Fundaciones), dada la enorme presencia de las Administraciones públicas con competencias propias en Urbanismo.

Entonces, ¿estamos realmente ante la postura de la Real Fundación o sólo del presidente de su Patronato? La historia del rey desnudo. Toledo es Patrimonio de la Humanidad y, por esa razón, cualquier actuación física o humana que afecte a esa figura debe ser vista con lupa. Pero están perfectamente definidos ese espacio y sus afecciones visuales. Más allá, sea Palomarejos, el Polígono o Valparaíso, nada tiene que ver con el Toledo Histórico.

Entonces, ¿por qué esa repentina obsesión? ¿Simple protagonismo o es que existen otro tipo de intereses? Si es lo primero, a mi juicio la Real Fundación estaría sirviendo como púlpito y altavoz de egos. Si es por lo segundo ...

Pues bien, sea por lo primero o por lo segundo, esa fundación ha quedado absolutamente contaminada como dadora de opiniones en materia urbanística, incluyendo las sólo referidas al Toledo Histórico. No estamos ni para atender ataques de ego, ni para admitir posiciones de ventaja en la definición urbana de Toledo.

Deseo que la desavenencia no acabe en divorcio y, para ello, nada mejor que el refranero: zapatero a tus zapatos.