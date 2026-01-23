ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Comprobar Lotería Nacional del jueves
Recuperan con vida al perro Boro
Adif mantiene activas más de 20 alertas
Vox vota junto a ERC y Sumar frenar el acuerdo con Mercosur
Los maquinistas llevaban meses bajando la velocidad
Magic Johnson, leyenda del baloncesto
Julio Iglesias publica mensajes de sus exempleadas
Maximio jubilado y empresario
Trabajar y cobrar el paro
Edgar Morin, 104 años
Llega a Carrefour el mueble con cajones más elegante
Incremento del IBI
Accidente de tren en Cartagena, en directo
Dinero de padres a hijos
Vías del tren
Lista de espera electricista
Trump anuncia un acuerdo con la OTAN
Fran García, jugador del Real Madrid
Dan Walsh, remero olímpico
Carlos Martínez, exjugador de baloncesto
Alfonso, dueño de una bocatería
Padre e hijo abren un negocio en Valladolid
Ni albañil ni mecánico
El casero puede pedir lo que considere
Gonzalo Bernardos
Tiene 80 años y comparte piso con 4
PcComponentes
Encuentran a Boro
Impuesto MEI
Paco León inversiones millones
Una universitaria mata a su casera
Jubilada sobre recortes en la pensión
Maquinista sobre accidente de Adamuz
Contratos de alquiiler
Código Técnico de Edificación
Notificaciones de Hacienda
Profesión olvidada
Ley de Propiedad Horizontal
José Elías
Javier Bardem infancia años 70
Rebajó su alquiler 200 euros
Antonio Orozco casa
Permiso remunerado de cuatro días libres
Woody Allen rodaje España
Precio del gas se dispara
Plazo alquileres accesibles
Trabajadores de baja
Indemnización víctimas tren
Cuota de autónomos
Víctima del accidente de tren
Julio Iglesias longevidad
Tragedia ferroviaria de Adamuz
Empleada del hogar interna
Ana Mena infancia obra padre
Rockstar North GTA 6
La profesión con más demanda
Español en Groenlandia
Jornadas de 16 horas
Subida vivienda distritos obreros
Bluper
Carlos Velázquez, alcalde de Toledo.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo.

El Comentario

Toledo, ejemplo de historia, convivencia y cultura

Carlos Velázquez
Publicada

Cada 23 de enero, festividad de San Ildefonso, Toledo se detiene para reflexionar sobre sí misma. Es un día de orgullo para todos, en el que miramos nuestra historia para reafirmar nuestros valores y renovar un compromiso con el futuro. Hoy lo hacemos, además, desde la emoción y el respeto, con un recuerdo sentido para las víctimas del trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, y para sus familias, a quienes Toledo acompaña en el dolor desde la solidaridad y el afecto.

Toledo ha sido, a lo largo de los siglos, ciudad de concilio, de diálogo y de convivencia. Aquí la cultura fue siempre un lenguaje común capaz de acercar posturas y generar acuerdos. Recuperar esa influencia histórica es hoy una necesidad. En un mundo fragmentado, Toledo puede y debe volver a ser espacio de encuentro, y esa convicción es la que impulsa nuestra candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, un proyecto que entiende la cultura como herramienta de cohesión social, desarrollo y esperanza.

En este Día de San Ildefonso reconocemos a quienes representan lo mejor de ese espíritu. La Medalla de la Ciudad concedida a la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo es un homenaje a un símbolo universal. La Catedral es fe, arte y pensamiento; es memoria viva de ocho siglos de creación que ha situado a Toledo en el corazón espiritual y cultural de Europa.

Nuestra Hija Predilecta, María de los Ángeles Martínez Hurtado, encarna el compromiso discreto y constante con la ciudad, ese trabajo vocacional que fortalece la vida pública y el bien común. El nombramiento como Hijo Predilecto, a título póstumo, de Luis Alfredo Béjar Sacristán es, además, un acto de gratitud hacia una trayectoria ejemplar cuyo legado permanece en la identidad de Toledo.

Los Hijos Adoptivos, Mariano García Ruipérez y Álvaro Nodal Guerreira, simbolizan la capacidad de Toledo para acoger, inspirar y transformar. Sus aportaciones nos recuerdan que la ciudad crece cuando suma talento, miradas diversas y compromiso sincero, venga de donde venga.

Especial significado tiene este año el reconocimiento como Concejales Honorarios a las primeras mujeres concejales de la Corporación de 1979, María Mercedes Teresa Fernández Díaz, Concepción Partearroyo Vallano, a título póstumo, y María Isabel Buendía Cruz. Ellas abrieron camino en la democracia local, rompieron barreras y dejaron una huella imborrable en la participación política y social de nuestra ciudad.

Los nombramientos como Ciudadanos Honorarios de Pepe Castro y del grupo Veintiuno destacan la cercanía, la creatividad y la cultura viva que conecta Toledo con su gente y con las nuevas generaciones, demostrando que tradición y modernidad no solo conviven, sino que se enriquecen mutuamente.

La dedicación de la Biblioteca de Buenavista a Antonio Casado Poyales, a título póstumo, es un reconocimiento a quienes han entendido la cultura y el conocimiento como un servicio público esencial. Y la dedicación de la rotonda situada en la confluencia del río Guadiana con el río Estenilla y la avenida Río Boladiez al Colegio Oficial de Enfermería de Toledo es un gesto de gratitud hacia una profesión que cuida, acompaña y sostiene a la sociedad, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Hoy, cuando el dolor ajeno nos recuerda la fragilidad de la vida, reafirmamos que la cultura también es cuidado, empatía y humanidad. Toledo quiere ser una ciudad que convoca, que convive y que no mira hacia otro lado ante el sufrimiento.

Que este Día de San Ildefonso nos inspire a seguir construyendo, desde la cultura y la solidaridad, una ciudad fiel a su historia y comprometida con su tiempo, capaz de honrar su pasado y de ofrecer un futuro compartido.

Carlos Velázquez es alcalde de Toledo.

Más en El Comentario