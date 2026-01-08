Casa47: Entidad Estatal de Vivienda y ¿solución a los problemas de acceso?

No son pocas las personas que necesitan una vivienda social o asequible en España. En el contexto de un mercado residencial tensionado tanto en compra como en alquiler, el Gobierno de España ha creado Casa47, que es una entidad pública del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que gestiona viviendas de titularidad pública para destinarlas al alquiler asequible y estable. Su objetivo es facilitar el acceso a una vivienda a personas y familias que trabajan, cuyos ingresos no les permiten asumir los precios actuales del mercado del alquiler.

Las viviendas de Casa47 no se venden: se destinan exclusivamente al alquiler y mantendrán de forma permanente su función social.

¿Qué tipo de viviendas ofrece?

Ofrece viviendas de titularidad pública, procedentes de otros ministerios como Defensa, Hacienda o Interior y también de Sareb, que es la entidad que más viviendas aporta -en torno a 40.000 y 2.400 suelos con capacidad para albergar 55.000 viviendas más-.

Se irán ofreciendo en distintos municipios de España, según convocatorias, con alquileres por debajo del precio de mercado y contratos de larga duración, que aportarán estabilidad residencial.

¿Qué duración tendrán los contratos y cómo se calculan las rentas de alquiler?

Los contratos que firme Casa 47, podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre y cuando se mantenga la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda. Se distinguen dos etapas:

1ª Contrato cuya duración será de 14 años.

2ª Prórrogas automáticas de 7 años sujetas al cumplimiento de la mayoría de las condiciones de acceso.

La renta de alquiler se fijará en base a las comunidades autónomas con el objetivo de que ningún alquiler podrá sobrepasar el 30 % de la renta media del territorio.

¿Quién puede solicitar una vivienda Casa47?

De forma general, pueden solicitar una vivienda las personas que cumplan estos requisitos:

Ser mayor de edad, tener nacionalidad española o residencia legal en España, tener ingresos estables, pero dentro de los límites fijados en cada convocatoria, normalmente entre 2 y 7,5 veces el IPREM, según la unidad familiar -un mínimo anual de 16.800 € y un máximo de 63.000 €-, estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social y que la vivienda solicitada se ajuste al tamaño del hogar.

En todo caso, cada convocatoria concreta puede añadir requisitos específicos, por lo que es importante leer siempre las bases.

¿Cómo se solicita una vivienda?

Existirán diferentes convocatorias según se vaya obteniendo la disponibilidad de las mismas. Para ello, resulta necesario consultar las convocatorias abiertas que se publican en la web: casa47.es

Una vez accedemos a la web, debemos consultar las convocatorias abiertas donde podremos ver: número de viviendas, municipio, requisitos, plazo para solicitar…

Si nos interesa y cumplimos los requisitos, el siguiente paso es presentar la solicitud, que será preferentemente de forma electrónica, aportando la documentación requerida y se hará la adjudicación mediante:

Sorteo ante notario: si hay más solicitudes que viviendas, se realiza un sorteo público para garantizar igualdad. Comprobación de requisitos: la administración revisa que la persona adjudicataria cumple las condiciones exigidas y se asignará de forma provisional la vivienda para que los beneficiarios puedan visitarla. Firma del contrato y entrega de llaves: si la vivienda se adapta a sus necesidades se entregan las llaves y se firma el contrato de alquiler.

Actualmente, se encuentra una convocatoria abierta para la inscripción hasta el 20 de febrero de 2026. Se trata de 171 viviendas: 67 en Vigo, 67 en municipios de la provincia de Valencia y 37 en Mieres.

Las viviendas de Vigo se alquilarán a un precio medio de 8,8 € / metro cuadrado, un precio un 35 % más bajo del precio medio de mercado libre en la ciudad. La superficie media de las viviendas es 79 metros cuadrados y el alquiler medio es de 662 €, según la propia web.