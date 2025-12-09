ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería de Navidad
Comprobar Euromillones
Antxon y Cerdán y el Ministerio de Ribera
Sánchez se hunde a 102 escaños
Teresa Ribera rechaza intervenir alquileres
Sánchez necesita a Vox
Demandas Pérez Llorca a Sánchez
Pablo Ródenas, abogado
El calvo que da suerte en la Lotería
David, dueño de una carnicería
José Luis, lotero
Risto Mejide juventud
Aleix, dueño de una flota de camiones forestales
Inversiones si te toca la Lotería de Navidad
Dueño de un negocio con 16 años
Gonzalo Bernardos
José María Camarero
Ingresos de Doña Manolita
Precio de la luz en 2026
Eli Defferary, gestora financiera
Fontanero italiano
Ayuda insuficiente
Falta de oportunidades en España
Costo mensual enfermo de ELA
Vajilla de Ikea
Jorge Fernández ayuno joven
Antonio Banderas juventud 80 Madrid hambre
Pueblo de Almería que repartió el Gordo
José María, 61 años
Carlos García, abogado
José Luis, dueño de un grupo de restaurantes
Colección El Corte Inglés
Zara abrigo más barato
Pedro Bretón
Rocío, abogada
Por qué un perro coge del hocico a otro
Pablo Alborán infancia Málaga
Lotera regala décimos
Mujer muerta en incendio
Empresarios a los 14 años
Rentabilidad administración de lotería
Estafa inmobiliaria
La vivienda, la nueva pensión
Empresa de cerrajería
Albañil argentino en España
Los ERE en España
Habituar nómina a hipoteca
Colección de invierno Aldi
Mueble de baño Action
Botas de piel Mango
Dueño empresa moda cristiana
Chaqueta elegante Lefties
Simulador Mundial 2026
Estantería elegante Jysk
Abrigo elegante Carrefour
La peruana que ganó el Gordo
Renfe cambia los precios
Alquileres baratos
Baliza V16
El Comentario

Tecnología al servicio de la ciudadanía

Juan Alfonso Ruiz Molina
Publicada

La informática es hoy una pieza clave en el funcionamiento de cualquier Administración moderna, y su papel en la mejora de los servicios públicos es cada vez más determinante. En Castilla-La Mancha, la transformación digital se ha convertido en un eje estratégico para ofrecer una atención más ágil, accesible y cercana a la ciudadanía. Desde el Gobierno regional seguimos avanzando proactivamente con paso firme hacia un modelo de gestión innovador, donde la tecnología se emplea para simplificar procesos, reducir tiempos, garantizar que los servicios respondan a las necesidades reales de las personas y ofrecer una atención personalizada.

Esta apuesta decidida por la digitalización se refleja en la evolución de las plataformas y servicios que la ciudadanía utiliza a diario. Desde trámites administrativos hasta gestiones educativas o sociales, la Administración regional ha logrado dar un salto cualitativo hacia sistemas más seguros e intuitivos, un avance en el que la Agencia de Transformación Digital desempeña un papel fundamental, impulsando el diseño, la coordinación y la implantación de soluciones tecnológicas estratégicas. Hemos pasado del papel a la inmediatez digital, de la ventanilla física a la disponibilidad permanente, construyendo un entorno donde la tecnología se integra de manera natural en la relación entre la Administración y los ciudadanos.

Uno de los ámbitos donde este avance se percibe con mayor claridad es el de la salud, un terreno en el que Castilla-La Mancha se está posicionando como referente. La historia clínica única, la receta electrónica interoperable, las herramientas de telemedicina y el desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial están mejorando la gestión sanitaria, el diagnóstico y reforzando la capacidad de los profesionales. La digitalización no sustituye su labor, sino que la potencia, facilita el acceso a información esencial y contribuye a una atención más humana, personalizada y eficiente.

Nada de lo conseguido sería posible sin el trabajo diario de los profesionales que forman parte de la Administración regional, y a los que en este día quiero felicitar por su labor. Ingenieros, técnicos de sistemas, analistas, especialistas en ciberseguridad y equipos de soporte que sostienen cada avance con dedicación, rigor y una labor muchas veces silenciosa. Su compromiso garantiza que las infraestructuras funcionen, que los servicios digitales estén disponibles y que la ciudadanía pueda confiar en una Administración moderna, robusta y preparada para los retos del futuro. Son, en definitiva, un pilar imprescindible de este proceso de modernización.

La transformación digital también está permitiendo que la Administración sea más eficiente. La automatización de procesos, la integración de herramientas como la Inteligencia Artificial y la mejora continua de la infraestructura tecnológica están dando lugar a entornos de trabajo más interoperables, flexibles y resilientes. Todo ello se complementa con un fuerte impulso a la ciberseguridad, una prioridad que refuerza la protección de los datos, consolida la confianza de la ciudadanía en cada interacción digital, así como la capacitación digital de la ciudadanía y de los empleados y empleadas públicos.

Por eso, hoy, en el marco del Día Mundial de la Informática, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos reafirmar nuestro compromiso con una digitalización responsable, inclusiva e innovadora. La tecnología es una herramienta esencial para construir una región más competitiva, cohesionada y humana. Gracias al esfuerzo coordinado de los profesionales del sector y al impulso de toda la organización, seguimos avanzando hacia un futuro en el que la tecnología esté, verdaderamente, al servicio de las personas.

Más en El Comentario