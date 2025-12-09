Tecnología al servicio de la ciudadanía

La informática es hoy una pieza clave en el funcionamiento de cualquier Administración moderna, y su papel en la mejora de los servicios públicos es cada vez más determinante. En Castilla-La Mancha, la transformación digital se ha convertido en un eje estratégico para ofrecer una atención más ágil, accesible y cercana a la ciudadanía. Desde el Gobierno regional seguimos avanzando proactivamente con paso firme hacia un modelo de gestión innovador, donde la tecnología se emplea para simplificar procesos, reducir tiempos, garantizar que los servicios respondan a las necesidades reales de las personas y ofrecer una atención personalizada.

Esta apuesta decidida por la digitalización se refleja en la evolución de las plataformas y servicios que la ciudadanía utiliza a diario. Desde trámites administrativos hasta gestiones educativas o sociales, la Administración regional ha logrado dar un salto cualitativo hacia sistemas más seguros e intuitivos, un avance en el que la Agencia de Transformación Digital desempeña un papel fundamental, impulsando el diseño, la coordinación y la implantación de soluciones tecnológicas estratégicas. Hemos pasado del papel a la inmediatez digital, de la ventanilla física a la disponibilidad permanente, construyendo un entorno donde la tecnología se integra de manera natural en la relación entre la Administración y los ciudadanos.

Uno de los ámbitos donde este avance se percibe con mayor claridad es el de la salud, un terreno en el que Castilla-La Mancha se está posicionando como referente. La historia clínica única, la receta electrónica interoperable, las herramientas de telemedicina y el desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial están mejorando la gestión sanitaria, el diagnóstico y reforzando la capacidad de los profesionales. La digitalización no sustituye su labor, sino que la potencia, facilita el acceso a información esencial y contribuye a una atención más humana, personalizada y eficiente.

Nada de lo conseguido sería posible sin el trabajo diario de los profesionales que forman parte de la Administración regional, y a los que en este día quiero felicitar por su labor. Ingenieros, técnicos de sistemas, analistas, especialistas en ciberseguridad y equipos de soporte que sostienen cada avance con dedicación, rigor y una labor muchas veces silenciosa. Su compromiso garantiza que las infraestructuras funcionen, que los servicios digitales estén disponibles y que la ciudadanía pueda confiar en una Administración moderna, robusta y preparada para los retos del futuro. Son, en definitiva, un pilar imprescindible de este proceso de modernización.

La transformación digital también está permitiendo que la Administración sea más eficiente. La automatización de procesos, la integración de herramientas como la Inteligencia Artificial y la mejora continua de la infraestructura tecnológica están dando lugar a entornos de trabajo más interoperables, flexibles y resilientes. Todo ello se complementa con un fuerte impulso a la ciberseguridad, una prioridad que refuerza la protección de los datos, consolida la confianza de la ciudadanía en cada interacción digital, así como la capacitación digital de la ciudadanía y de los empleados y empleadas públicos.

Por eso, hoy, en el marco del Día Mundial de la Informática, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha queremos reafirmar nuestro compromiso con una digitalización responsable, inclusiva e innovadora. La tecnología es una herramienta esencial para construir una región más competitiva, cohesionada y humana. Gracias al esfuerzo coordinado de los profesionales del sector y al impulso de toda la organización, seguimos avanzando hacia un futuro en el que la tecnología esté, verdaderamente, al servicio de las personas.