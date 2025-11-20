La defensa de la democracia antes y después de aquel 20N

ES NOTICIA:
El Español recupera el liderazgo de la prensa
Últimas noticias
Mapa de noticias
Lotería de Navidad
La corrupción cerca a Sánchez
Los siete 'trofeos' de Cerdán
'La Paqui', mujer de Santos Cerdán
Uno de cada tres profesores sufre acoso
Fede Linares apuesta por "empresa humanista"
Comprobar Cupón ONCE
Mario Casas vivir casa padres
Carlos Herrera mantenerse joven
Advertencia sobre la gripe aviar
Joven español de 25 años en Bruselas
Empresario que gestiona 24 pisos turísticos
Eugenio
Caída de Bitcoin
Empleada fábrica congelados
Cloudfare
Mini piso de alquiler
Despedido por viajar
Fracaso hipotecas con aval ICO
Compartir lotería por WhatsApp
Tasa de basuras
Negocio de lavanderías autoservicio
Colapso global de Internet
Ana Belén y Víctor Manuel
Leire y Dolset declaran
Dolset reconoce la 'reunión de los 8'
Javier, joven pastor
Alex, camionero
Joao, pluriempleado
Propietario de un piso con inquiokupas
Cristina, limpiadora
Profesor que vive en una autocaravana
Deja todas sus empresas para ser cura
Interior comprará dos lanchas de asalto
Gobierno licita desvío barranco del Poyo
'Juego de Tronos' en el CNIO
Churrería que gana 50.000 euros al año
Multas por mal uso del WhatsApp
Subida del alquiler en 2026
Así okupa pisos Laura
Llamadas empresa
Fiestas laborales
Empresario español en Andorra
Empleada del hogar
GOTY 2025
The Legend of Zelda
Juan del Val ideología rojo
Mejor receta de croquetas
Sueldo músicos
Tradición navideña Alicante
Experto en ayudas, sobre las balizas V16
Afectado por la crisis de vivienda
Despedida mientras estaba de baja
Matías, dueño de una pastelería
Inquietud en Moncloa
Propietario granja 30.000 gallinas
Víctima de okupación
Okupas y las viviendas caras
Pau Antó y alquilar habitaciones
Negocio de zanahorias
Joven español en Nueva York
Camarera de piso de un hotel
Extrabajador de Hacienda
Adolescentes
Joaquín Serrano, notario
Kimetsu no Yaiba
José Manuel Caballero.

José Manuel Caballero.

El Comentario

La defensa de la democracia antes y después de aquel 20N

José Manuel Caballero
Publicada

Hoy, 20 de noviembre de 2025, hace 50 años que murió el dictador Francisco Franco. Esta efeméride tiene algo particular, y es que lo importante no es el hecho histórico que se conmemora en sí mismo, sino todo lo que pasó antes y todo lo que vendría después. Hoy debemos poner la mirada en la dura lucha por la democracia y la libertad antes de aquel 20 de noviembre de 1975 y en todo lo que se inició a partir de aquel momento hasta llegar a la senda democrática por la que hoy avanzamos juntos como país.

Hablemos de lo que supuso la llegada de la libertad y de la democracia, de quienes la defendieron y de quienes la iniciaron y, sobre todo, de por qué. Es muy importante comprometernos ahora en fortalecer esta democracia que lucharon y construyeron otros antes que nosotros, que hoy nos permite trabajar por la igualdad, el progreso y el bienestar de nuestro país y que protegerá el futuro de las próximas generaciones si la sabemos cuidar.

Tenemos que hacerlo además sin olvidar la oscuridad en la que vivió nuestro país durante 40 años de dictadura. Como demócratas tenemos el deber de recuperar la memoria de las víctimas y la historia de todo lo que ocurrió para que no se repita. Es nuestra responsabilidad ser conscientes de que esa luz que llegó con la democracia no ha sido aún suficiente para sacar de las sombras aquella represión que ejerció la dictadura franquista aniquilando la libertad, la justicia y la igualdad y a quienes defendían estos valores.

No podemos dar la democracia por hecho. Ha pasado prácticamente medio siglo y hoy es vital dedicar tiempo y recursos a explicar la historia de la dictadura y de la democracia, sobre todo a los jóvenes que ya nacieron en ella. Debemos, además, rechazar y rebatir aquellos discursos que ahora la deshumanizan y atacan disfrazando como novedad un odio antiguo, conocido, e incluso sufrido, por la mayoría de este país.

De la Transición que se inició tras la muerte del dictador, tenemos mucho que aprender. Apostemos por el diálogo con el otro en la defensa de nuestras ideas, abandonemos la crispación y volvamos a estrechar aquellos lazos que unieron entonces a personas ideológicamente antagónicas que comprendieron, cada uno desde su proyecto de país y con enorme generosidad, compromiso e inteligencia; que, por encima de sus diferencias, estaba la puesta en marcha de la democracia de hoy.

Esta democracia se construyó como una senda abierta e inmensa para todos, independientemente de cualquier condición individual. La democracia de nuestro país fue, y sigue siendo, un proyecto colectivo, un camino de deliberación, de diálogo, de generosidad, de conciencia social, de valentía ciudadana, de afán por ser un país de derechos, libertades, bienestar, progreso e igualdad de oportunidades.

La muerte del dictador es un hecho histórico y la democracia es un camino. Es el camino de quienes la defendieron y lucharon antes de aquel 20 de noviembre de 1975, de quienes la construyeron después durante la Transición, de quienes hoy la disfrutamos y debemos fortalecerla con responsabilidad y compromiso y de quienes, si lo hacemos bien, la podrán vivir mañana.

José Manuel Caballero Serrano es secretario general del PSOE de la provincia de la Ciudad Real.

Más en El Comentario