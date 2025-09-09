Preocupante caída de las solicitudes PAC en Castilla-La Mancha

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sánchez dio instrucciones a Ábalos
Feijóo y Gamarra redoblan la acusación contra Sánchez
Puigdemont hace corta-pega
Fecha de venta oficial iPhone 17
Experto en desarrollo personal
Truco batería iPhone
Mejor libro para ganar dinero
Pedro Ruiz colegios pantallas
Víctor Alfaro podólogo España
José Luis Marín psicólogo depresión
Dos acuerdos del CGPJ vetan a Garzón
Leire Díez sobre Aldama
Barrio más barato alquiler Madrid
Apertura bar
Festival Madrid
Ático de Tamara Falcó
First Dates
Novedades Lidl
Experto de las plantas
Cambio físico Jorge Javier
María del Monte sobre Antonio Tejado
Todo el salario para pagar el alquiler
Gonzalo Bernardos advierte sobre las agencias inmobiliarias
Pensión injusta
Actividades extraescolares
Javier Díaz-Giménez y los salarios
Estafada por un falso banco
Venta de vivienda heredada
Padre de Gabriel 'el pescaíto'
Luis Gaviria, neurocoach
Felipe Isidro caminar 10.000 pasos
Pescadero truco pescado fresco
Mejor momento para pedir hipoteca
Seguridad Social obliga a trabajar
Experto en comunicación
Desaparición cafeterías
Sueldos trabajadores
La vuelta al cole de una familia con 11 hijos
Reapertura mercadillo
Interiorista advierte mayor error reformas
Riesgos calzado 'barefoot'
Médico pediatra
Sueldo que viene y se va
Analista inmobiliaria
Mena trabajando en Canarias
Vuelta al cole Lidl
Compraventa de viviendas
Vestido Zara
Empresario con 14 años
Experto en marca personal
Reducción jornada laboral
Paco González, sobre la Selección
Victoria de la Selección
Experto desarrollo personal
Comprar un terreno para construir
Jubilada confiesa su dura realidad
Okupas en China
Laín García coach
Lefties pantalón
Sueldo de su padre
Estafa multas coche
Hostelero sobre polémica dividir cuenta
Zapatillas Converse
Economista vivienda
Analista inmobiliario
Juanjo Mateo Gran Hermano vida
Camarero sueldo
José Elías sobre Hacienda
Martín Berasategui truco pescado
Mejor coche deportivo
Nuevo restaurante Madrid
Chaquetas Zara
Analista inmobiliario
Monedas 100 pesetas
Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR.

Lola Merino, presidenta nacional de AMFAR.

El Comentario

Preocupante caída de las solicitudes PAC en Castilla-La Mancha

Lola Merino
Publicada

Hoy 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, es una fecha idónea para recordar que Castilla-La Mancha, tierra de agricultores, ganaderos y de productos que alimentan a España y a buena parte del mundo, vive una silenciosa y profunda crisis en el sector agrario. Los datos no engañan. Desde el año 2016, el número de solicitudes de ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común) ha sufrido un desplome que no puede pasar inadvertido. Frente a las 118.312 solicitudes presentadas en el 2016, el año pasado (2024) se registraron poco más de 81.000 solicitudes. Es decir, en dos legislaturas, se han perdido casi 37.300 solicitudes de ayudas directas de la PAC, lo que supone un descenso de más del 31%.

¿Qué ha ocurrido en estos años para que miles de agricultores, ganaderos, jóvenes y mujeres hayan dejado de solicitar estas ayudas económicas que son esenciales para el mantenimiento de la renta de los profesionales agrarios del campo castellano-manchego? La respuesta no es sencilla, pero los datos apuntan a una tendencia preocupante.

La PAC es, y ha sido durante décadas, uno de los pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad económica del sector agrario y del medio rural. Su correcta gestión no solo ha supuesto asegurar la renta a los profesionales del campo, sino también preservar la vida en nuestros pueblos, luchar contra la despoblación y fomentar un modelo de desarrollo rural sostenible y con futuro.

Durante las dos últimas legislaturas, sin embargo, la caída sostenida de las solicitudes de la PAC refleja más que una mera transformación del modelo agrario. Reflejan abandono y la desesperanza de un sector que no se siente respaldado ni por las políticas agrarias ni por los gobernantes que las deciden. Porque mientras se habla de digitalización, de sostenibilidad y de miles de millones de euros de fondos europeos, en la práctica es que miles de profesionales han sido “invitados” a desaparecer del mapa agrario regional.

La agricultura no solo se enfrenta a las inclemencias del clima o a los vaivenes del mercado: también sufre la falta de visión política. Y los datos lo demuestran. Menos solicitudes significan menos explotaciones activas, menos empleo rural y menos vida en nuestros pueblos.

Es hora de hacer una profunda reflexión sobre este descenso. Porque si tras 8 años de gestión de la PAC, el resultado es que Castilla-La Mancha, una región eminentemente agraria, cuenta con más de 37.000 agricultores menos, algo se está haciendo mal. Es también preocupante, las bajas cifras que registran los jóvenes en las solicitudes de la PAC, ya que mientras en el 2016, los jóvenes de menos de 25 y hasta los 40 años de edad, llegaban a representar a 8.905 perceptores, en el 2024, esta cifra ha perdido por el camino a 3.722 jóvenes. Una situación que es igualmente extrapolable a las mujeres perceptoras de las ayudas directas de la PAC, ya que mientras en el 2016, las mujeres ascendían a 44.598 perceptoras en el 2024 han quedado reducidas a 31.341.

Esto no es solo un dato estadístico: es el reflejo de un campo que se vacía, de explotaciones que cierran, de familias que se marchan y de jóvenes y mujeres que dejan de ver su futuro en la agricultura o la ganadería de nuestra región. Estas cifras evidencian no solo un problema cuantitativo, sino estructural: el sector se envejece y masculiniza aún más y sin mujeres ni jóvenes en el campo, no hay relevo generacional ni sostenibilidad a medio plazo. Y si el campo se muere, se muere también una parte esencial de nuestra identidad, economía y futuro.

Llevamos dos legislaturas registrando una pérdida progresiva bajo un modelo de gestión que no ha sabido —o no ha querido— adaptarse a las necesidades reales del sector. La agricultura y la ganadería no pueden seguir siendo víctimas del olvido político. Es necesario actuar con urgencia, valentía y visión de futuro. Porque cuando el campo se abandona, no solo se pierden agricultores y ganaderos y solicitudes de la PAC: se pierde vida, cultura, identidad… y garantía alimentaria.

La solución, aunque compleja, no es un misterio: pasa por facilitar la incorporación de los jóvenes y de las mujeres al sector agrario. Pasa por aprobar una PAC respaldada por y para el sector, eliminar trabas burocráticas, por garantizar apoyo técnico y financiero, por hacer atractivo un sector agrario que hoy se percibe como incierto, poco rentable y falto de apoyo institucional. Pasa por garantizar precios justos y rentables que permitan trabajar con dignidad y también por poner en valor lo que representa el campo: el campo no es solo un sector económico más, es un sector estratégico que garantiza el acceso a los alimentos que consumimos todos, dentro y fuera de nuestras fronteras, con calidad y seguridad alimentaria.

Lola Merino es presidenta nacional de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural).

Más en El Comentario